Koronavirüs: Guardian gazetesi İngiltere'de hastanelerin Covid-19 tedavisi için beş yeni ilacı deneyeceklerini yazdı

İngiltere'de 30 hastane Covid-19 tedavisi için umut veren beş ilacın denenmesi için yüzlerce gönüllü arıyor. İngiliz Guardian bu ilaçların hangileri olduğunu ve hangi özellikleriyle denemeye değer bulunduğunu yazdı.

Guardian'a göre Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), ABD Başkanı Donald Trump tarafından kullanımı teşvik edilen hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurması ardından, İngiltere'de bilim insanları Covid-19'un seyrini hafifletmesi ve daha az insanın yoğun bakıma ihtiyaç duyması umuduyla beş yeni ilacı deneyecek.

Hastaneler şimdi bu ilaçların denemeleri için gönüllü olacak yüzlerce hasta arıyor.

Denenecek ilaçlar arasında kan sulandırıcı olarak kullanılan Heparin de var. Halen bazı kas, akciğer ve kan hastalıklarının tedavisi konusunda denemeleri süren bu ilacın güçlü anti-viral ve anti-inflamatuar etkileri olduğuna ilişkin veriler var.

Denemeler İngiltere'de doktorlar, bilim insanları, Ulusal Sağlık Hizmetleri ve ilaç sanayi işbirliğiyle yürütülen Covid-19 araştırmalarını hızlandırma programının bir parçası. Denemelerin amacını, Southhampton Biomedikal Araştırmalar Merkezi'nden solunum hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Tom Wilkinson şöyle özetliyor: