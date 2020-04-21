Koronavirüs günlerinde astronotlardan karantina tavsiyeleri: Günlük program yapın, kendinize zaman ve alan ayırın

"Günlük bir program yapmak çok önemli, günün kendi kendine geçmesine izin vermeyin, uyanma saatinizi sürekli daha geçe kaydırmayın. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) lüksümüz, sizin için her şeyi planlayan birilerinin olmasıydı, biz yalnızca üzerimize düşen görevi yerine getiriyorduk. Burada Dünya'da ise kendi planınızı kendiniz yapmalısınız.

"Sabahtan geceye kadar kendinizi meşgul edecek şeyler bulun: evden çalışanlar için bu çalışmak olabilir, yemek hazırlamak, bir odayı temizlemek, çamaşır yıkamak, evi toparlamak olabilir."

Paolo Nespoli, hayatını kaybeden Covid-19 hastalarının sevdiklerine veda etme şansı bulamamasının yarattığı acıyı anladığını da söyledi ve "Annem öldüğünde ben uzaydaydım, o yüzden bu hissi anlayabiliyorum. Ama sonuçta esas trajedi, sizin o anda orada olamamanız değil, hayatını kaybeden insanların artık burada olmaması" dedi.

'Uzayda, telefon kabini kadar bir oda kullanıyorduk'

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık 200 gün geçiren astronot Samantha Cristoforetti de SkyTg24 kanalında yayımlanan videosunda, aynı evde yaşayan insanların kendilerine özel zaman ve alan ayırması gerektiğini söyledi:

"Başka insanlarla aynı mekanda yaşamı iyi yönetebilmek için herkesin yalnız kalabileceği bir alan bulması önemli. Küçük evlerde yaşayanlar için bu çok kolay olmayabilir ama biraz çabayla çözüm bulunabilir.

"Biz Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir telefon kabininden çok az daha büyük bir odayı kullanıyorduk. Bu alanın farklı gün ya da saatlerde farklı kişilerce kullanımı organize edilebilir."