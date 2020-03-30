Koronavirüs günlerinde Bipolar hastaları nasıl etkilenir?

Dünya Bipolar Günü her yıl, kendisinin de Bipolar olduğu kabul edilen ressam Vincent Van Gogh'un doğum günü olan 30 Mart'ta kutlanıyor. Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, Mart, Nisan, Mayıs aylarının mani, hipomani ya da depresyon gibi duygu durum ataklarının sıklaştığı bir dönem olduğunu hatırlattı. KORONAVİRÜS İZOLASYONU ATAKLARI TETİKLEYEBİLİR Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, normal atakların gelmesi gerektiği bu dönemde, Bipolar bozukluğu olan bireylerin kendilerini bir de Koronavirus Covid-19 salgını izolasyonu içinde bulduklarını ve bundan dolayı atakların tetiklenebileceğini belirtti. Bahar aylarında normalde atakların gelmesini beklediklerini belirten Ünsalver, şunları söyledi: “Atakların artmasını beklediğimiz bu dönemde hayatımıza bir de virüs salgını girdi. Koronavirüs Covid-19 salgını ile birlikte ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi sıkı önlemler alınmaya başlandı. Bunun içinde de özellikle sosyal mesafe artışı, belli mekânlarda bulunamama, kalabalık yerlere girmeme, eğlence mekânlarının kapatılması bulunuyor.

EGZERSİZ ÖNEMLİ Özellikle duygu durum bozukluğu hastalarının bu dönemde hareket etmeye, sosyalleşmeye, enerjilerini dışa vurmaya ihtiyaçları vardır. Biz hipomani ya da mani dönemlerinde hastalarımızı sadece ilaçla değil, aynı zamanda egzersiz yani fiziksel aktiviteyle de bu atak tablosunu kontrol altına alırız. Oysa şimdi bir izolasyon dönemi var. Hem mevsim değişimi hem artan stres ile birlikte manik atakların gelme ihtimali artabilir. KAYGILARI ARTABİLİR Bir de ortamda bulunan belirsizlik, kuşku, sürekli değişken bilgilerin akıyor olması, yetkili kişilerden gelen bilgilerle çelişen sosyal medyadaki değişken bilgiler, Bipolar hastalarının kaygılarını artırarak manik ya da hipomanik ataklara kayışa sebep olabilir.” UYKU-UYANIKLIK SAATLERİNE DİKKAT EDİLMELİ İçinde bulunduğumuz şartlardan dolayı Bipolar bozukluğu olan kişilerin ilaç kullanımına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, “Bipolar bozukluğu bulunan bireylerin ilaç kullanımının takibini dikkatle ve düzenli yapması, uyku uyanıklık saatlerine özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Bu tip hastalıklarda uzun uyumak depresyon, az uyumak mani ya da hipomaniye kaymaya sebep olabilir. Bu virüs pandemisi sırasında evde olmak, hareketsiz kalmak, depresyonu ya da uykudaki kaymalar sebebi ile mani ya da hipermaniyi etkileyebilir. Bu nedenle ilaçları düzenli kullanmanın yanı sıra kendilerini ev içinde meşgul etmeleri, planlı düzenli olmaları da gerekiyor” uyarısında bulundu.