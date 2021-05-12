Koronavirüs hastası lavaş dağıtırken yakalandı

Düzce’de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, polis ekipleri lavaş servisi yapan bir aracı durdurdu.

Araç sürücüsü Ö. Y.'nin yapılan kontrollerde testinin pozitif olduğu ve karantinayı ihlal ettiği belirlendi.

KARANTİNA SÜRECİNİN BİTTİĞİNİ DÜŞÜNMÜŞ

Sürücü Ö. Y. pozitif hasta olduğunu bildiğini karantina sürecinin bittiğini düşünerek lavaş dağıtımına çıktığını söylemesinin ardından lavaş dağıtımı yaptığı tüm işletmeler de karantina uygulamasına geçildi.

Pozitif hasta Ö. Y. ise karantina yurduna gönderilerek 3 bin 469 lira para cezası kesildi.

(İHA)

