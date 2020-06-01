HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Koronavirüs - Hindistan'da köyüne dönmek isteyen adam ambulansa binip ölü taklidi yaptı

Koronavirüs - Hindistan'da köyüne dönmek isteyen adam ambulansa binip ölü taklidi yaptı

01.06.2020 14:20 | Son Güncelleme

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen Hindistan'da, Keşmir'in Poonch bölgesindeki köyüne dönmek isteyen bir adam sahte ölüm belgesi hazırladı, ambulansta ölü taklidi yaptı ve 160 kilometre boyunca kontrol noktalarını aşmayı başardı.

Koronavirüs - Hindistan'da köyüne dönmek isteyen adam ambulansa binip ölü taklidi yaptı

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen Hindistan'da, Keşmir'in Poonch bölgesindeki köyüne dönmek isteyen bir adam sahte ölüm belgesi hazırladı, ambulansta ölü taklidi yaptı ve 160 kilometre boyunca kontrol noktalarını aşmayı başardı.

Fakat adamın çabaları, evinden önceki son kontrol noktasına takılınca sonuçsuz kaldı.

AFP'nin haberine göre 70 yaşındaki Hakim Din, kafasından hafif bir şekilde yaralandığı için Jammu kentinde hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanede Poonch bölgesinde bir ambulans şoförü, adama ölü taklidi yapmasını, böylece ikisinin birlikte Poonch'a kadar gidebileceğini söyledi.

İki adamın daha kendilerine katılmasıyla dört kişi ambulansla yola çıktı.

Yoldaki çok sayıda kontrol noktasını, hastane belgeleri kullanarak hazırlanan sahte ölüm sertifikasıyla aşmayı başaran dörtlü, 160 kilometre yol yaptı.

Poonch polis yetkilisi Ramesh Angral, "Evlerine ulaşmadan önceki son kontrol noktasında yakayı ele verdiler" dedi ve ekledi:

"Polislerden biri, içerde üstü örtülü bir şekilde yatmakta olan adamın ölü olmadığını anladı."

Angral, dört adamın tutuklandığını ve ayrı ayrı karantinaya alındığını söyledi.

Adamlar, sokağa çıkma yasağını delmek ve yalan beyanda bulunmakla suçlanıyor.

Poonch bölgesinde bugüne kadar koronavirüs vakası tespit edilmemişti.

1,3 milyarlık ülkede bugüne kadar 1.600 vaka tespit edildi ve 38 ölüm kayıtlara geçti.

Fakat ülke genelinde az sayıda test yapılması nedeniyle bu sayının çok daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

Ülke genelinde geçen hafta başlayan sokağa çıkma yasağı, Keşmir'de siyasi gereklerle Ağustos 2019'dan beri daha sıkı bir şekilde uygulanıyordu.

Koronavirüs

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar 'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar
Ölüm göçü! Binlercesi harekete geçtiÖlüm göçü! Binlercesi harekete geçti
Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Acun çok kızdı! O ismi diskalifiye etti

Acun çok kızdı! O ismi diskalifiye etti

'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar

'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar

Skandal! Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı astılar

Skandal! Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı astılar

'Trump, protestolar sırasında sığınağa götürüldü' iddiası

'Trump, protestolar sırasında sığınağa götürüldü' iddiası

Çin'de günlük vaka sayısında son üç haftanın en yükseği

Çin'de günlük vaka sayısında son üç haftanın en yükseği

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Turizm merkezinde yine aynı görüntü!

Turizm merkezinde yine aynı görüntü!

Geliyorlar! Bir kent onları izliyor

Geliyorlar! Bir kent onları izliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muradiye Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Doğa harikası ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

Kapadokya ziyarete açıldı!

Dört gözle bekleniyordu! Ziyarete açıldı

Kars’ta balıkların ölüm göçü başladı

Ölüm göçü! Binlercesi harekete geçti

Kebapçıda normalleşmeye davul zurnalı açılış

Kebapçıda normalleşmeye davul zurnalı açılış

Yardım bahanesiyle eve girdiler, tüm birikimini çaldılar

Yardım bahanesiyle eve girdiler, hayatının şokunu yaşattılar

Bir zamanlar atların serinlemesi için kullanıyorlardı! Altınpınar Gölü turizmin ilgi odağı olacak

O göl turistlerin göz bebeği olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.