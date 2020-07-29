Koronavirüs: Hollanda basınına göre AB'nin 1 Ağustos'ta güncelleyeceği 'güvenli ülkeler' listesinde Türkiye yine olmayacak

Hollanda'da yayımlanan De Telegraaf gazetesi, Avrupa Birliği'nin (AB), 1 Ağustos'tan itibaren yenileyeceği "güvenli ülkeler listesinde" Türkiye'nin yine yer almayacağını yazdı. Gazeteye göre turizm sektörünün lider tur operatörlerinden Corendon da 12 Ağustos'tan önce Türkiye'ye uçmama kararı aldı.

Avrupa Komisyonu ve AB üyesi ülkeler, koronavirüs salgını nedeniyle her 15 günde bir seyahat tavsiyelerini gözden geçiriyor. Salgının yeniden arttığı ya da vaka sayılarının hala yüksek olduğu bölgeler, kırmızı ya da turuncu renkleriyle simgelenen "güvenli olmayan ülkeler" listesine alınıyor.

Son güncellemelerde Türkiye hala, "zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken ülkeleri" simgeleyen turuncu listede yer alıyor. Aile ziyaretleri ve tatiller, "zorunlu bir durum" sayılmıyor. Ankara'nın girişimlerine rağmen, Türkiye'nin 1 Ağustos'tan itibaren aynı listede kalmaya devam edeceği belirtiliyor.

Hollanda'da yayımlanan De Telegraaf gazetesine göre, Türkiye turizm pazarının lider tur operatörlerinden Corendon, Türkiye uçuşları konusunda Hollanda ve Belçika hükümetleriyle görüşmelere devam etti ancak henüz olumlu yanıt almadı.