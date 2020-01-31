HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüs için önemli 'maske' uyarısı

Koronavirüs için önemli 'maske' uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.01.2020 11:12 | Son Güncelleme

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle maskeye olan talep artarken, uzmanlar kumaş içerikli cerrahi maskelerin tercih edilmesini önerdi.

Koronavirüs için önemli 'maske' uyarısı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Avrupa'dan Amerika kıtasına kadar bazı ülkelerde görülmeye başlanan koronavirüs salgını, hastalığa rastlanmasa da Türkiye'deki bazı vatandaşları önlem almaya yöneltti. İstanbul Havalimanı'nda, başta ülkelerine dönen Çinliler olmak üzere birçok yolcu, eczanelerden maske talebini artırırken, toplu taşıma araçlarını kullananlar arasında maske takanların sayısında da artış gözlendi.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, yaptığı açıklamada, koronavirüsten korunmada maskenin tek başına yeterli olmadığına dikkati çekti.

Prof. Dr. Azap, koronavirüsün solunum parçacıklarıyla bulaşan bir hastalık türü olduğunu, salgının virüsü taşıyan kişilere bir metreden fazla yaklaşılmasıyla yayılabildiğini söyledi. Virüs parçacıklarının vücut dışında birkaç saat yaşayabildiğine değinen Azap, "Virüsün dışarıda canlı kaldığı yüzeylere, örneğin kapı kolu, elektrik düğmesi, merdiven tırabzanı gibi, hasta kişilerin dokundukları yerleri sağlıklı kişiler elledikleri zaman, oradaki canlı virüsleri ellerine alıp kendilerini enfekte edebiliyorlar. O yüzden evet maske koruyucudur ama tek başına değil, mutlaka beraberinde el temizliğine dikkat etmek gerekir. Bu, tüm solunum virüsleri için böyledir." diye konuştu.

KORONAVİRÜS İÇİN "CERRAHİ MASKE YETERLİ" AÇIKLAMASI

Vatandaşların, özel havalandırmalı maske kullanmasına da gerek olmadığını vurgulayan Azap, "Bizim standart cerrahi maske dediğimiz, doktorların hastanelerde, ameliyathanelerde kullandıkları standart maskeler korumak için yeterlidir ama tabii ki kalitesi önemli. Bazıları kumaştan, bazıları kağıttan imal ediliyor. Kumaş içerikli olanları öneriyoruz. Hastanelerde de cerrahi amaçlı olarak onlar kullanılır. Onlar koruyucu." dedi.

Azap, ileri yaşlardakiler, altta yatan hastalığı olanlar, bağışıklık yetmezliği olanlar, akciğer hastalıkları bulunanların kapalı ve kalabalık ortamlara girerken mutlaka maske takması gerektiğine işaret etti.

Koronavirüse temas etme olasılığının şu anda Türkiye'de olmadığını, ancak Çin'den gelen yolcular nedeniyle havalimanlarının uluslararası kısmını kullananlar için ihtiyaç olabileceğini belirten Azap, "Sırf 'Kalabalık ortama gireceğiz' diye AVM'ye gidecek birisinin maske takmasına da gerek yok." ifadesini kullandı.

"VİRÜS UÇABİLEN BİR BÖCEK DEĞİL"

Yıpranmadığı, ıslanmadığı veya gözle görülür şekilde kirlenmediği sürece aynı maskenin birden fazla kez kullanılabileceğini aktaran Azap, şöyle konuştu:

"Yalnız mutlaka ağız ve burunun birlikte kapalı olması gerekir. Bazı kişileri görüyoruz, sadece ağzını kapatıyor burnu açıkta kalıyor. Ağız ve burunun birlikte kapatılması lazım. Koronavirüs son günlerde medyada rastladığımız şekilde kulaktan da girmez. Çünkü virüs kendi başına uçmaz, koşmaz, hoplamaz, zıplamaz ancak ellerle taşınabilir ya da hasta kişilerin solunum salgılarına bir metreden fazla yaklaştığınızda göz, burun ve ağız mukozalarından girebilir o da sadece hasta kişiye bir metreden fazla yaklaşırsanız. Dolayısıyla virüsün uçabilen bir böcekmiş gibi kulaktan girmesi söz konusu değil."

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Bağışıklık sistemi ile kanser hücreleri yok ediliyor!Bağışıklık sistemi ile kanser hücreleri yok ediliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul KLİMİK Başkanı Prof.Dr. Alpay Azap koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metabolizmayı hızlandıran hareketler ve ipuçları

30 saniye bu şekilde durursanız... Sonuçlar inanılmaz!

Kanser tedavisinde immünoterapi ile bağışıklık sistemi harekete geçiriliyor

Bağışıklık sistemi ile kanser hücreleri yok ediliyor!

Kış depresyonunuz size ne mesaj veriyor? İşte kış depresyonu belirtileri

Kış depresyonunuz size neler söylüyor?

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi (Türkiye'deki son duruma ilişkin açıklama)

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan edildi

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Yunanistan'da koronavirüs alarmı! Müşahede altına alındı

Komşuda koronavirüs şüphesi! Müşahede altına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.