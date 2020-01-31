Koronavirüs için önemli 'maske' uyarısı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Avrupa'dan Amerika kıtasına kadar bazı ülkelerde görülmeye başlanan koronavirüs salgını, hastalığa rastlanmasa da Türkiye'deki bazı vatandaşları önlem almaya yöneltti. İstanbul Havalimanı'nda, başta ülkelerine dönen Çinliler olmak üzere birçok yolcu, eczanelerden maske talebini artırırken, toplu taşıma araçlarını kullananlar arasında maske takanların sayısında da artış gözlendi. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, yaptığı açıklamada, koronavirüsten korunmada maskenin tek başına yeterli olmadığına dikkati çekti. Prof. Dr. Azap, koronavirüsün solunum parçacıklarıyla bulaşan bir hastalık türü olduğunu, salgının virüsü taşıyan kişilere bir metreden fazla yaklaşılmasıyla yayılabildiğini söyledi. Virüs parçacıklarının vücut dışında birkaç saat yaşayabildiğine değinen Azap, "Virüsün dışarıda canlı kaldığı yüzeylere, örneğin kapı kolu, elektrik düğmesi, merdiven tırabzanı gibi, hasta kişilerin dokundukları yerleri sağlıklı kişiler elledikleri zaman, oradaki canlı virüsleri ellerine alıp kendilerini enfekte edebiliyorlar. O yüzden evet maske koruyucudur ama tek başına değil, mutlaka beraberinde el temizliğine dikkat etmek gerekir. Bu, tüm solunum virüsleri için böyledir." diye konuştu.

KORONAVİRÜS İÇİN "CERRAHİ MASKE YETERLİ" AÇIKLAMASI Vatandaşların, özel havalandırmalı maske kullanmasına da gerek olmadığını vurgulayan Azap, "Bizim standart cerrahi maske dediğimiz, doktorların hastanelerde, ameliyathanelerde kullandıkları standart maskeler korumak için yeterlidir ama tabii ki kalitesi önemli. Bazıları kumaştan, bazıları kağıttan imal ediliyor. Kumaş içerikli olanları öneriyoruz. Hastanelerde de cerrahi amaçlı olarak onlar kullanılır. Onlar koruyucu." dedi. Azap, ileri yaşlardakiler, altta yatan hastalığı olanlar, bağışıklık yetmezliği olanlar, akciğer hastalıkları bulunanların kapalı ve kalabalık ortamlara girerken mutlaka maske takması gerektiğine işaret etti. Koronavirüse temas etme olasılığının şu anda Türkiye'de olmadığını, ancak Çin'den gelen yolcular nedeniyle havalimanlarının uluslararası kısmını kullananlar için ihtiyaç olabileceğini belirten Azap, "Sırf 'Kalabalık ortama gireceğiz' diye AVM'ye gidecek birisinin maske takmasına da gerek yok." ifadesini kullandı. "VİRÜS UÇABİLEN BİR BÖCEK DEĞİL" Yıpranmadığı, ıslanmadığı veya gözle görülür şekilde kirlenmediği sürece aynı maskenin birden fazla kez kullanılabileceğini aktaran Azap, şöyle konuştu: