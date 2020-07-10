Koronavirüs: İdlib'de ilk vaka tespit edilmesi göçmenlerin olduğu kamplarda korkuya sebep oldu

2019'un sonunda Suriye ordusu, İdlib'i muhaliflerden geri almak için bir operasyon başlatmıştı. İdlib, muhaliflerin kontrolündeki son bölgelerden biri. El Kaide'yle bağlantısı olan grupların da yer aldığı Hayat Tahrir el Şam (HTŞ) örgütü, bölgenin tamamına yakınını 2019'da ele geçirmişti.

Sağlık ve insani yardım örgütleri, aylardır bölgede olası bir koronavirüs salgınının yaratacağı tehlikeyle ilgili uyarılarda bulunuyordu.

Doktor kendisini tecrit altına aldı ve son dönemde temasta bulunduğu kişiler de takibe alındı.

İdlib'de görev yapan yardım kuruluşlarına göre ilk Covid-19 vakası, Türkiye sınırındaki bir hastanede çalışan doktorda tespit edildi.

Suriye'nin kuzey doğusunda muhaliflerin kontrolündeki bölgede ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Yerinden edilmiş bir milyondan fazla Suriyelinin kalabalıklar halinde kaldığı çadırkentlerde virüsün hızla yayılma olasılığından endişe ediliyor.

Suriye ordusunun operasyonları sebebiyle aralık ayında yaklaşık 1 milyon kişi evlerinden kaçarak Türkiye sınırına gitmişti. Daha önce de sınırdaki çadırkentlerde ya da geçiri briket evlerde kalanlarla birlikte 2 milyona yakın kişi şu an kalabalık şekilde burada yaşıyor.

Buralarda temiz su kısıtlı ve sağlık hizmetlerine erişim çok yetersiz.

Bu sebeple virüsün hızla yayılması ve birçok kişinin tedavi edilememesi riski yüksek.

Koronavirüs nedeniyle kalıcı ateşkes çağrıları yapılıyor

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşın başından bu yana yaklaşık 6 milyon kişinin evlerini terk ettiği tahmin ediliyor.

İdlib'de Mart ayı başından bu yana kırılgan bir ateşkes yürürlükte. Ancak zaman zaman küçük çaplı çatışmalar yaşanıyor.

Save the Children adlı çocuklara yönelik yardım örgütünün başındaki Sonia Khush, özellikle koronavirüs tespit edilmesi sonrası ateşkesin kalıcı hale gelmesinin hayati önemde olduğunu söylüyor:

"Şimdi silahların susması, her zaman olduğundan çok daha önemli. Ateşkes devam etmeli ve hem yardımlar hem sağlık hizmetlerine erişim için gereken tüm çaba gösterilmeli."