Koronavirüs: İngiltere Başbakanı'nın ulusal çapta yeni sınırlamalar açıklaması bekleniyor

Koronavirüs vaka sayısının 1 milyonun üzerine çıktığı İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın ulusal çapta geçerli olacak yeni sokağa çıkma sınırlamaları açıklaması bekleniyor. Sınırlamaların 2 Aralık'a kadar geçerli olacağı tahmin ediliyor.

Bir ay sürecek ikinci ulusal kısıtlama sürecinde, kilit önemde olmayan pub, restoran ve mağazalar gibi işletmeler kapanacak. Sosyal hayat minimum seviyeye inecek.

Buna göre farklı hanelerden insanlarla ev ortamında bir araya gelinemeyecek. Yürüyüş gibi aktiviteler ise ancak farklı haneden bir kişi ile yapılabilecek.

Ancak bahar ayındaki ulusal çaptaki ilk kısıtlamanın aksine bu kez okullar ve üniversiteler açık kalacak.

Restoran ve kafeler de paket servisi yapabilecek.

Alınan önlemlerin, Noel dönemi öncesi ülkenin sağlık sistemini rahatlatması umuluyor.

BBC politika muhabiri Nick Eardley, kısıtlamaların Perşembe gününden itibaren geçerli olmasının ve seyahatlerin de yasaklanmasının beklendiğini aktardı.

"İlk dalganın çok üstünde ölümler olabilir"

Hükümet bu kısıtlamaları, salgının ikinci dalgasının bahar aylarındaki ilk dalgadan çok daha ölümcül olabileceğine dair öngörüler sonrası atıyor.