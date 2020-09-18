Koronavirüs: İngiltere hükümetini protesto eden Van Morrison'dan kısıtlamalara karşı 'protesto şarkıları'

İngiltere hükümetini "halkın özgürlüklerini elinden almakla" suçlayan pop müziğin eski ve ünlü isimlerinden Van Morrison, koronavirüs önlemlerini protesto eden üç şarkıyı yakında piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı yeni şarkılarında bilim insanlarının halkı "köleleştiren" önlemleri meşrulaştırmak için "gerçekleri çarpıttığını" ileri sürüyor ve "Yeni normal, normal değil. Biz özgür olmak için doğduk" diyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Çarşamba günü, "Ülkenin tamamında yeni sokağa çıkma kısıtlamaları uygulamamak için elimizden geleni yapıyoruz" demişti. Boris Johnson, parlamentonun en üst karma komisyonununda bilgi verirken "İkinci bir ulusal çapta sokağa çıkma yasakları dönemi istemiyorum. Bu, ülke için tamamen yanlış olur" diye konuşmuştu. Johnson konşmasında, "Onun için insanların uyguladığımız altı kurala karşı çıkıp, hükümetin bireysel özgürlüklere çok sert müdahale ettiği yolundaki sözlerini duyduğumda, ne hissettiklerini anlıyorum. Ama bu hastalığı yenmek zorundayız" ifadelerini kullanmıştı.

'Yeni Yasaklara Hayır' Kuzey İrlandalı sanatçı Van Morrison'ın, kısa süre önce Belfast ve İngiltere'de kaydedildiği açıklanan üç protesto şarkısı bildik caz ve blues esintili R&B tarzına oturuyor. Ama şarkıların sözleri, Morrison'un 1960'lı yıllarda Kuzey İrlandalı müzik grubu Them'in solisti olduğu dönemdeki isyankar üslubunu çağrıştırıyor. Yeni sokağa çıkma yasaklarına "hayır" dediği "No More Lockdown" üç şarkının en akılda kalanı. "Yeni yasaklara hayır/ Yeni hükümet müdahalelerine hayır" mesajı veren şarkı şu minvalde devam ediyor: "Faşist kabadayıların huzurumuzu bozmasına hayır/ Özgürlüklerimizin daha fazla engellenmesine/ ve Tanrısal haklarımızın alınmasına da/Güvenliğimiz içinmiş gibi yapıp/Gerçekte bizi köleleştiriyorlar." 'Yanıltıcı mesajlar' Bir başka şarkıda, Facebook'ta çok paylaşılan, İngiltere hükümetinin resmi bir internet sayfasından alınmış ve bağlamından koparıldığında koronavirüsün çok tehlikeli olmadığı algısı yaratabilecek bir ekran görüntüsüne referans var. Bu paylaşımda "Covid-19 Birleşik Krallık sınırları içinde çok tehlikeli bulaşıcı hastalık (HCID) kategorisinde değerlendirilmemektedir" deniliyor.

İngiltere'de "Çok tehlikeli bulaşıcı hastalık" nitelemesi için kriter, bir başka bulaşıcı hastalık olan Ebola'daki gibi öldürücülük oranının yüzde 50'lere kadar çıkması. Covid-19'da ölüm oranları çok daha düşük olduğundan bu kategoride değil. Ama bu, hastalığın çok tehlikeli olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Üstelik hastalığın henüz etkili ve onaylı bir tedavisi ve aşısı da bulunmuş değil. Bu bakımdan, Kuzey İrlanda bölgesi sağlık bakanı Robin Swann, şarkıda bu gibi referansların kullanılmasını"tehlikeli" diye niteledi. Swann "Bilgilerini neye dayandırıyor bilmiyorum. Duyguların nereden kaynaklandığını biliyorum. Ama bu tür mesajların tehlikeli olduğunu söylemek isterim" diye konuştu. 'Sözde bilim' Van Morrison daha önce de koronavirüs konusundaki bilimsel çabaları "sözde bilim" diye niteleyerek tartışma yaratmıştı. Geçen ay internet sitesinde "Canlı müziği kurtar" sloganıyla bir kampanya başlatan 75 yaşındaki şarkıcı, sosyal mesafe kurallarının uygulandığı konserlerin ekonomik olarak karlı olmadığını söylemişti.