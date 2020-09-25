Koronavirüs: İngiltere hükümetinin baş bilim danışmanı, aşı kontratını alan şirketin hissedarı çıktı

İngiltere hükümetine koronavirüs salgını döneminde bilim danışmanlığı yapan heyetin başı Patrick Vallance'ın koronavirüs aşısı çalışmaları yürüten çokuluslu ilaç şirketi GlaxoSmithKline'da (GSK) 43 bin 111 hisse sahibi olduğunun ortaya çıkması, çıkar çatışması ihtimali tartışmalarını başlattı.

İktidardaki Muhafazakar Parti'ye yakın Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, daha önce GSK'nin yöneticiliğini yapan Vallance'ın, İngiltere hükümeti tarafından koronavirüs aşısı üretimi için anlaşmaya varılan şirkette, bu dönemden kalma hisselerinin değeri 600 bin sterlini buluyor.

2012 ile 2018 yılları arasında şirketin yöneticisi olan baş bilim danışmanının, o dönemde edindiği 5 milyon sterlinlik hisseyi ise, daha önce elden çıkardığı anlaşılıyor.

Ön sözleşme yapıldı

Temmuz ayında İngiltere hükümeti GSK ve bir diğer çokuluslu ilaç şirketi olan Sanofi ile 60 milyon doz Covid-19 aşısı alımı için ön anlaşma yapmıştı. Şirketin ABD hükümetiyle de ilk aşamada 100 milyon doz aşılık benzer bir sözleşmesi var.

Bu haftanın başında televizyondan yayınlanan basın toplantısında baş bilim danışmanı Patrick Vallance, etkili ilk aşının bu yıl bitmeden yavaş yavaş kullanılmaya başlanabileceğini ama dünya çapında salgına dur diyecek bir aşılamanın 2021'in ilk altı ayı süresince yapılabileceğini söylemişti.