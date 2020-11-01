Koronavirüs: İngiltere'de Perşembe günü ulusal çapta başlayacak sokağa çıkma kısıtlamaları gerekirse 2 Aralık'ta uzatılacak

İngiltere'de kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu bakan Michael Gove, ülkede Perşembe gününden itibaren 2 Aralık'a kadar ülke çapında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarının uzatılabileceğini söyledi.

BBC'ye konuşan Gove, İngiltere'deki kısıtlamaların bu tarihte son bulmasını umduğunu ancak hükümetin, "gerçekler ışığında" hareket edeceğini söyledi.

Gove, "Virüs bulaştırma katsayısını 1'in altına indirmemiz gerek" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson 12 Ekim'de, ülkeyi hastalığın yayılış hızı ve salgının oluşturduğu tehdidin büyüklüğüne göre orta, yüksek ve çok yüksek alarm bölgelerine ayıran ve her biri için ayrı sosyal mesafe önlemleri öngören bir plan açıklamıştı.

Michael Gove, hükümetin yavaş davrandığı yönündeki eleştirileri reddetti ve geçen ay açıkladıkları planın o dönem için en uygun karar olduğunu savundu.

Gove, ulusal çapta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla enfeksiyon oranının azalacağından ve hastanelerin kapasitelerinin aşılmayacağından emin olduğunu söyledi.