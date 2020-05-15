Koronavirüs: İngiltere'de seks işçilerine maddi destek verilmesi için çağrılar

İngiltere hükümetinin seks işçilerini desteklemek için bir acil durum fonu oluşturmasına yönelik çağrılar yapılıyor.

Bir seks işçisinin tahminine göre eskortların üçte biri sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen yüz yüze görüşmeye devam etti.

İngiltere Seks İşçileri Kolektifi, daha önce de seks işçileri için destek fonları oluşturduğunu hatırlatarak aksi takdirde çok sayıda kişinin sağlıklarını riske atmak ile gelirlerinden olmak arasında bir seçim yapması gerekeceğini söyledi.

Bu talepleri sorduğumuz İngiliz hükümeti ise yoksulluk yardımlarını artırdıklarını söyledi.

İngiltere'nin Nottingham kentinde eskortluk ve porno filmlerde oyunculuk yapan Victoria, haftalık gelirinin 2 bin sterlinden 200 sterline düştüğünü söylüyor.

200 sterlini internet üzerinden kazanıyor.

Dört çocuk annesi Victoria "Ben de etkilendim. Geçinebiliyorum ama kazandığım para eskisinin çok küçük bir oranında" diyor.

Bazı müşterilerinin sokağa çıkma kısıtlamasını delmesi için kendisine baskı yaptığını söylüyor:

"Çok fazla mesaj aldım. Normal ücretimin çok daha üzerindeki meblağları teklif ediyorlardı onları görmem için.