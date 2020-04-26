Koronavirüs - İtalya 4 Mayıs'ta '2. aşamaya' geçiyor: Tedbirler kısmen ve kademeli olarak gevşetilecek

Avrupa'da koronavirüs salgınından ilk etkilenen ülke olan İtalya'da 1.5 aydır uygulanan kısıtlayıcı tedbirler 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak hafifletilecek.

Başbakan Giuseppe Conte tarafından bu akşam yapılan açıklamaya göre 4 Mayıs'tan itibaren salgın krizinde "2. aşamaya" geçilecek. Başbakan, bunun "herkesin özgür olduğu" anlamına gelmediğini söyledi ve sosyal mesafe ile maske gibi kurallara bu dönemde de uyulması gerekeceğini vurguladı.

İtalyan hükümeti, koronavirüse karşı bir aşı ya da etkili bir tedavi bulunana kadar "normal hayata" dönüşün mümkün olmayacağını belirtiyor. Ancak "2. aşama" ve "virüsle birlikte yaşama dönemi" olarak adlandırılan bu geçiş döneminde, salgına karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin kısmen ve kademeli olarak gevşetilmesi planlanıyor.

Başbakan Conte'nin açıklamasına göre 4 Mayıs'tan itibaren başlayacak 2. aşamada, inşaat, manifatura sektörleri ve bu sektörler için üretim yapan işletmeler, güvenlik protokollerine uyma koşuluyla yeniden açılacak.

Vatandaşların kendi bölgelerinde olmak kaydıyla iş, sağlık ya da zorunlu ihtiyaçlar dışında aile ziyaretleri için de dışarı çıkmasına izin verilecek. Ancak toplu buluşmalara izin verilmeyecek.