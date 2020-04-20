İtalya'da vaka artışı ne zaman sıfırlanacak?

Teyitli koronavirüs vakalarının 180 bine, ölüm sayısının da 24 bine yaklaştığı İtalya'da vaka artışlarıyla ilgili yapılan bir projeksiyona göre, mevcut tedbirlerin sürmesi halinde ilk olarak güneydeki bölgelerin ardından da kuzeyin "0 vaka artışına" ulaşması bekleniyor. Güney bölgelerde önümüzdeki birkaç günden itibaren bu hedefe ulaşılması beklenirken kuzeydeki bölgeler için Haziran sonundan önce "0 yeni vaka" ihtimali güç görülüyor.

İtalya'da salgına karşı kısıtlayıcı tedbirler 10 Mart'tan bu yana ülke genelinde uygulanıyor. Tedbirlerin etkisiyle son haftalarda toplam vaka sayısındaki artış yavaşladı ve günlük can kayıpları da düştü. Ancak bir aydan uzun süredir uygulanan tedbirlere rağmen halen ölüm sayısı yüzlerde, yeni vakalar da binlerle ifade ediliyor.

Son bir haftada günlük ölüm sayısı ortalama 537, toplam vaka sayısındaki artış da ortalama 3 bin 230 oldu.

İtalya'nın bölgelerinden gelen verileri değerlendiren Ulusal Sağlık Gözlemevi, bugüne kadar elde edilen verilere dayanarak bir projeksiyon yayımladı. Bugün yayımlanan raporda, halen uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin sürmesi halinde hangi bölgede yeni vakaların ne zaman duracağı öngörülüyor.