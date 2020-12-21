Koronavirüs mutasyonu: Fransa'nın sınırlarını kapatmasından sonra İngiltere'de gıda sıkıntısı endişesi

Dover ile Fransa'nın Calais limanları arasında Noel öncesi gibi trafiğin yoğun olduğu dönemlerde günde 10 bin kamyon gidip geliyor.

Fransa Ulaştırma Bakanlığı, İngiltere'den trafiğe yeniden izin verilmesine yönelik önlemlerin nihai şeklini almak üzere olduğunu açıkladı.

Ülkenin üçüncü büyük süpermarket zinciri Sainsbury's, İngiliz ve Fransız yetkililerin soruna bir çözüm bulamaması halinde birkaç gün içinde taze gıda (sebze-meyve, et-balık) sıkıntısı yaşanabileceğini duyurdu.

Fransa'nın, koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni bir türünün ortaya çıktığı İngiltere'ye sınırlarını 48 saatliğine kapatılması, ülkede endişeye neden oldu.

İngiltere Yiyecek ve İçecek Federasyonu Başkanı Ian Wright, sınırın kapanmasının Noel öncesinde (25 Aralık) İngiltere'nin gıda tedarikiyle, ihracatına "ciddi ölçüde sekteye uğratabileceğini" söyledi.

İngiltere Perakendeciler Konsorsiyumu'nun Gıda ve Sürdürülebilirlik Birimi Direktörü Andrew Opie ise perakendecilerin Noel öncesinde stoklarının tam olduğunu belirtti.

Opie, "Ancak Fransa'nın İngiltere'den gelen trafiği durdurması, İngiltere'nin temel ürünleri ihraç ve ithal kapasitesi için ciddi risk oluşturuyor. Fransa'dan gelen kamyonlar İngiltere'ye girebiliyor. Fakat, birçok şirket geri dönüş garantisi olmadığı için kamyon ve sürücülerini İngiltere'ye göndermek istemeyecektir" dedi.

Sainsbury's marketler zincirinden yapılan açıklamada da "Avrupa'dan tedarik ettiğimiz ürünler için alternatiflere bakıyoruz. Durumda bir değişiklik olmazsa kıtadan aldığımız marul ve diğer salata malzemeleri, karnabahar, brokoli ve narenciyede sorunlar yaşayabiliriz" denildi.

