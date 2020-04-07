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Koronavirüs neden genç ve sağlıklı insanları da öldürüyor?

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2020 13:58 | Son Güncelleme

Yeni koronavirüs yaşlıları ve kronik rahatsızlığı olanları ciddi şekilde etkiliyor gibi görünse de ABD’de bazı uzmanlar sağlıklı ve genç insanların neden öldüğünü anlamaya çalışıyorlar. Uzmanların bu nedenlere karşı bazı olası cevapları var.

Koronavirüs neden genç ve sağlıklı insanları da öldürüyor?

Son günlerde genç ve Covid-19’a karşı savunmasız bırakacak herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayan sağlıklı insanlar da koronavirüs nedeniyle yaşamını kaybediyor.

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Chloe Middleton, 21 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Beyin cerrahı ve CNN tıbbi muhabiri Dr. Sanjay Gupta, bilim adamları ve araştırmacıların genç insanların ölümüne genetik yapılarının neden olup olmadığını araştırdıklarını söyledi.
Dr. Sanjay Gupta’nın açıklamaları şöyle:

ACE2 genindeki gen farklılaşması olasılıklardan biri. ACE2, akciğerlerdeki hücrelerin dış yüzeyine ve kalbe yapışan bir enzimdir. Koronavirüs, hücrelere girmek için bu enzimi kullanır. ACE2 genindeki reseptörü değiştiren farklılaşmalar, virüsün hücrelere girmesini kolaylaştırabilir veya zorlaştırabilir.

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Luca Di Nicola, 19 yaşında koronavirüs nedeniyle yaşamını kaybetti.

Bilim adamları, ciddi Covid-19 vakaları olan, diyabet, kalp veya akciğer hastalıkları gibi altta yatan sağlık sorunu bulunmayan hastaların DNA’sını analiz ederek, mevcut hastalığı olmayanların DNA’sı ile karşılaştırıyor.

Dr. Gupta, bir diğer olasılığın pulmoner surfaktanlar adı verilen, akciğerlerdeki küçük hava kesecikleri tarafından salgılanan sıvının, Covid-19 hastalarında tükenmesi olduğunu belirtti. Gupta, bu sıvının akciğerlerin genişlemesine ve büzülmesine yardımcı olduğunu, ancak sıvı tükenirse fonksiyonun bozulacağını, hava keseciklerinin çökebileceği ve nefes almanın güçleşeceği bilgisini verdi.

Dr. Gupta, surfaktan adı verilen sıvının, süngeri temiz tutan deterjan gibi düşünülebileceğini, akciğerleri yumuşak ve esnek tuttuğunu belirtti. Surfaktanlar olmadan akciğerler katı ve esnekliğini yitireceğini belirtti. Dr. Gupta’ya göre bazı hastaların solunum cihazında mücadelelerine hala devam edebilmelerinin nedeni surfaktanlar olabilir.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BİRÇOK SORUNA YOL AÇABİLİR"

Araştırmacılar insanların bağışıklık sisteminin virüs ve bakterilere karşı verdiği yanıtı da inceliyor. Bağışıklık sisteminin birçok soruna yol açabileceği de değerlendirilen ihtimaller dahilinde.

Dr. Gupta, genç ve sağlıklı insanlardaki bağışıklık sisteminin akciğer ve diğer organlara zarar verecek güçte enflamatuar oluşturabileceğini, böyle durumlarda sorunun yaş veya zayıf bağışıklık sistemi değil, bağışıklığın çok iyi çalışması olduğunu belirtti.

Dr. Gupta’nın belirttiği bir diğer olasılık ise genç ve sağlıklı insanların kendilerine olan güveni. Sağlıklı ve yenilmez olduklarını düşünmeleri nedeniyle daha az önlem almaları ve sosyal mesafe kurallarını göz ardı etmeleri.


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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs neden genç ve sağlıklı insanları öldürüyor? Covid-19

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