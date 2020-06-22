Koronavirüs neden mezbaha ve et işleme tesislerinde kolay yayılıyor?

Bu Almanya mezbahalarındaki ilk toplu koronavirüs vakası değil.

Bu vakalar salgınla hızlı ve etkili bir şekilde başa çıktığı için övülen Almanya'nın 1'in altına düşen salgın yayılma hızını ifade eden R0 sayısını 1'in üzerine çıkarmış oldu.

Binlerce çalışanın testleri hala devam ederken onlarla teması olabilecek herkes de karantina altına alındı.

Salgının neden mezbahalar ve et işleme tesislerinde kolayca yayılabildiğini araştıran uzmanlar, işçilerin çalışma ve yaşam ortamlarında sosyal mesafenin sağlanamaması ve iş yerlerdeki ortamın çevre özelliklerinin etkili olabileceği üzerinde duruyorlar.

Fakat Almanya ilk değil. Daha önce ABD'den Avustralya'ya bir çok ülkede salgının yayıldığı mezbahalar kapanmış ve çalışanlar karantinaya alınmıştı.

Almanya'da geçen hafta bir mezbahada çalışan 650'den fazla kişinin koronavirüs taşıdığının ortaya çıkması bir kez daha et kesim sektöründeki çalışma koşulları sorgulanmaya başlandı.

Geçen ay da Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Münster ve Coesfeld'deki bir kesim evinde çalışanlar arasında çok sayıda vaka çıkmıştı.

Almanya en büyük nüfuslu AB ülkesi olmasına rağmen salgında ölüm sayısını 9 bin ile kendinden çok daha küçük nüfuslu İtalya, İspanya ve İngiltere'nin kayıplarının çok altında tutabilmesi nedeniyle başarılı sayılıyor.

Başka hangi ülkelerin mezbahalarında salgın çıktı?

Londra'daki Tropikal Hastalıklar ve Hijyen Fakültesi tarafından yapılan bir araştırma, et kesim ve işleme tesislerindeki toplu vakaların, koronavirüsün yaygın bir özelliği haline geldiğini saptadı.

Şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Fransa, İspanya, Avustralya, İngiltere de dahil olmak üzere bir çok ülkedeki mezbahalarda toplu koronavirüs vakaları çıktı.

Fransa'daki iki mezbahada 100 den fazla vaka bildirildi.

İngiltere ve Galler'deki et kesim tesislerinde de geçen hafta en az üç yerde işçiler arasında sayıları 250'ye ulaşan toplu vakalar tespit edilmesi bu ülkede de dikkatin mezbahalara toplanmasına sebep oldu.

Gana'daki bir balık ürünleri tesisinde 534 vaka ABD'de, Güney Dakota'daki Sioux Falls kesim tesislerinde 518 vaka ortaya çıktı.