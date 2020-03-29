HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs nedeniyle can kaybı 10 bini aştı! İtalya Başbakanı Conte: Terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim

Koronavirüs nedeniyle can kaybı 10 bini aştı! İtalya Başbakanı Conte: Terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2020 08:00 | Son Güncelleme

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede belediyelere ve ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yapılacağını açıkladı. Başbakan Conte, von der Leyen’in sözlerine atfen "AB’nin bu hususta tarihle bir randevusu var ve tarih beklemez. Koronavirüs acil durumuna yanıt; kuvvetli, sağlam ve uyumlu olmalıdır. Terimin son damlasına kadar İtalya için mücadele edeceğim" dedi.

Koronavirüs nedeniyle can kaybı 10 bini aştı! İtalya Başbakanı Conte: Terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim

Salgında 21 Şubat'tan bugüne kadar 10 bin 23 kişinin öldüğü İtalya’da son günlerde sıkı karantina tedbirlerin getirdiği ekonomik sıkıntıların toplumsal olaylara dönüşme riskinin basına yansımasının ardından hükümet adım attı.

Roma’da Başbakanlık sarayı Chigi’de, Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri ile basın toplantısı düzenleyen Başbakan Conte, Kovid-19 salgınına ilişkin gelecek haftalarda uzmanlardan iyi haberler duyacaklarına emin olduğunu belirterek, "Bugünkü kayıplarla 10 bin kurbanı aştık ki bu bizi çok etkiliyor. Bu toplumsal boyutta yaramızın büyümesine yol açıyor. Bu yüzden yakınlarını kaybedenlerin ailelerine dayanışmamı ifade etmek istiyorum." dedi.

"Devlet burada" mesajı veren Conte, bugün imzaladığı yeni kararnamenin özellikle ihtiyaç sahipleri ve belediyelere yönelik olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Gıda yardımı için ulusal dayanışma fonundan belediyelere 4,3 milyarlık bir kaynak tahsis ettik. Bu fona ayrıca eklenecek 400 milyonluk fon da alışveriş yapmak için parası olmayan ihtiyaç sahiplerine belediyeler vasıtasıyla dağıtılacak. İhtiyacı olan insanlara yakınız ve en zor durumda olanlara yardım etmeliyiz."

Başbakan Conte, ayrıca okullardaki zorunlu tatilin süreceğini kaydetti.

İTALYA'DAN URSULA VON DER LEYEN'E TEPKİ

Aralarında İtalya’nın da olduğu bazı üye ülkelerin AB’de Kovid-19'un ekonomik etkisiyle mücadele etmek için ortak tahvil (Koronatahvil) çıkarılması önerisi için, "Bu sadece bir slogan. Böyle bir çalışmamız yok." diyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e İtalya’dan tepki geldi.

"TERİMİN SON DAMLASINA KADAR İTALYA İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM"

Başbakan Conte, von der Leyen’in sözlerine atfen "AB’nin bu hususta tarihle bir randevusu var ve tarih beklemez. Koronavirüs acil durumuna yanıt; kuvvetli, sağlam ve uyumlu olmalıdır. Terimin son damlasına kadar İtalya için mücadele edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri de von der Leyen'in sözlerine değinerek, "Bu sözler yanlış, üzgünüm. AB’nin ve başkanının üst düzey bir seviyesi olmalı." diye konuştu.

ARNAVUTLUK'TAN İTALYA'YA TIBBİ YARDIM

Öte yandan Arnavutluk, Kovid-19 salgınının Avrupa’daki merkez üssü olan İtalya'ya tıbbi yardım malzemesi ve sağlık çalışanı gönderdi.

İtalya’ya gelen 30 Arnavut sağlık çalışanını Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio karşıladı.

Bakan Di Maio, Arnavut heyetin Kovid-19'un en çok can aldığı ve hızla yayıldığı kuzeydeki Lombardiya Bölgesi'nde görev yapacağını açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlikeUzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlike
Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildiKoronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs İtalya İtalya Başbakanı Giuseppe Conte AB von der Leyen

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kentte isyan!

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kentte isyan!

Çin'den ithal edilen maskeleri toplatıyorlar

Çin'den ithal edilen maskeleri toplatıyorlar

Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Karantina arkadaşı arıyor! İlan verdi

Karantina arkadaşı arıyor! İlan verdi

Erdoğan onayladı! Belediyelere koronavirüs için kaynak

Erdoğan onayladı! Belediyelere koronavirüs için kaynak

Altun'dan koronavirüs paylaşımı! Madde madde sıraladı

Altun'dan koronavirüs paylaşımı! Madde madde sıraladı

İlginizi Çekebilir

Virüsten ölenlerin cesedi, morg olarak buz pistinde bekletilecek

Virüsten ölenlerin cesedi, morg olarak buz pistinde bekletilecek

5 yıl önce televizyonda yayınlanmış! Gizli laboratuvarlarda...

5 yıl önce televizyonda yayınlanmış! Gizli laboratuvarlarda...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

7,5 büyüklüğünde deprem!

7,5 büyüklüğünde deprem!

Putin insanları evde tutmak için 800 aslanı sokağa mı saldı?

Putin insanları evde tutmak için 800 aslanı sokağa mı saldı?

Diğer Haberler
Koronavirüsü ilacı bulundu iddiası: İki hasta iyileşti

Koronavirüsü ilacı bulundu iddiası: İki hasta iyileşti

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi: Konjonktivit

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi

ABD'de koronavirüs belirtileriyle gittiği acil servise alınmayan sigortasız genç hayatını kaybetti

ABD'de inanılmaz olay! Koronavirüs şikayetiyle gitti ama...

Uruguay'da koronavirüs nedeniyle ilk can kaybı

Uruguay'da koronavirüs nedeniyle ilk can kaybı

ABD'de koronavirüs nedeniyle 3 eyalet için seyahat uyarısı

ABD'de 3 eyalet için seyahat uyarısı

Hafter'in önde gelen komutanı öldürüldü! Türk SİHA'sı vurdu iddiası

Hafter'in önde gelen komutanı öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.