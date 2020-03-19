Koronavirüs nedeniyle evde kaldığınız sürece yapabileceğiniz 18 farklı etkinlik

Sağlık uzmanlarının koronavirüsle savaşta kişilerin psikolojik olarak güçlü kalması gerektiğine yönelik uyarıları da göz önünde bulundurulduğunda, evde geçirilen zamanın hem keyifli hem de kişisel gelişime katkıda bulunması oldukça önem taşıyor. Peki koronavirüs nedeniyle evde geçirdiğimiz süreçte neler yapabiliriz? İşte sizler için derlediğimiz evde zaman geçirirken eğlenerek yapabileceğiniz 18 farklı etkinlik...

ONLINE MÜZELERİ ZİYARET EDİN Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici bir süreliğine kapılarını kapatan müzeler, online olarak sanatseverlerle buluşuyor. Sanal gezinti uygulamalarıyla sadece Türkiye'deki değil dünyadaki birçok müze ziyaret edilebilirken, müzelerdeki eserler yakından incelenip haklarında bilgi alınabiliyor.Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze, saray, cami, kilise, manastır ve kalelere "https://www.ktb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor. Türk lirasının eski banknotları ve madeni paralarının inceleyebileceği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının sanal müzesi ise "https://sanalmuze.tcmb.gov.tr" adresinden paranın tarihini gözler önüne seriyor. Türkiye'den Pera Müzesi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Arkas Sanat Merkezi, Yapı Kredi Sanal Müzesi, Aydın Doğan Vakfı Sanal Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi gibi pek çok özel müzenin eserlerine ve sergilerine de kendi internet sitelerinden online olarak erişilebiliyor.

DÜNYACA ÜNLÜ BİRÇOK MÜZE ONLINE OLARAK GEZİLEBİLİYOR Google'ın online ziyaret ve sanat eserlerinin yüksek çözünürlüklü görüntülerine erişim olanağı sağlayan çevrimiçi bir platformu Google Art & Culture ise "artsandculture.google.com" adresi üzerinden farklı ülkelerdeki birçok müzeyi ilgililerin ekranına getiriyor. Sanatseverler bu platformdan British, Louvre, Orsay, Salvador Dali, Pergamon, Guggenheim, Van Gogh, Vatikan, Metropolitan, Sao Paulo Sanat, Meksika Ulusal Antropoloji, Guggenheim müzeleriyle Giza Piramitleri, Kolezyum, Machu Picchu, Solomon R. ve ABD Ulusal Sanat Galerisi gibi birçok ünlü müzeyi online olarak gezebiliyor.

ONLINE TİYATROLARLA SANATA DOYACAKSINIZ Korona virüs salgınına karşı mücadele için herkesin evde bulunması yönündeki çağrıya bir destek de Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'ndan geldi. Vatandaşların evde vakit geçirirken sanattan uzak kalmaması için oyunlar dijital ortama taşındı. Bütün faaliyetlerini mart sonuna kadar iptal eden Kent Tiyatrosu, vatandaşları yine de tiyatrodan uzak bırakmadı. Evdeyken tiyatrodan uzak kalmak istemeyenler, (http://www.niluferkentiyatrosu.com/) linkten web sitesini ziyaret ederek yayınlanan oyunların tadını çıkarabilir. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu web sitesinde her gün bir yetişkin bir de çocuk oyunu yayınlanacak. Sanatseverlerin evden izleyebileceği yetişkin oyunları şöyle: Kanlı Düğün, Romeo&Juliet, İki Efendinin Uşağı, III. Reich’in Korku ve Sefâleti, Cambazın Cenazesi, Titatnik Orkestrası ve Şark Dişçisi. Ayrıca çocuklar da yine aynı adresten, Bahçe, Grimm Kardeşler, Yeni Dünya Bir Uzay Macerası ve Nota Çalan Rüzgâr isimli oyunlardan her birini farklı günlerde izleyebilecek.

ÜCRETSİZ ONLINE KONSERLERLE DESTEK VERİYORLAR Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında evde kalma uyarılarını dikkate alan vatandaşlar için birçok sanatçı ücretsiz online konserler düzenlemeye başladı. İnternet üzerinden belli saatlerde ücretsiz canlı konserler veren sanatçılar Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına uyulması için halkı teşvik etmeyi amaçlıyor.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN KONSER VERİYORLAR Sosyal medya hesapları üzerinden konser veren piyanist Gülsin Onay'ın yayını 1 milyona yakın kişi tarafından izlendi. Sanatçı Cem Adrian da twitter hesabından #Evdekal etiketiyle yaptığı paylaşımda youtube kanalı üzerinden yayınlayacağı konserin ücretsiz izlenebileceğini söyledi. Şarkıcı Yalın da instagram hesabı üzerinden ilk canlı konser yayınını gerçekleştirdi. Haluk Levent'in online konserini ise 700 bin kişi izledi. Red Bull da düzenlediği Evde Çal (#EvdeCal) konserleri ile #Evdekal etkinliğine destek veriyor. Red Bull Sunar ile Evde Çal (#EvdeCal) canlı konserler serisinin ilk konuğu Nilipek oldu. Serinin 25 Mart tarihindeki gelecek konuğu ise Akın Sevgör olacak. Peki koronavirüsüne özel halka sunulan bu etkinlikler dışında evde nasıl zaman geçirebiliriz? İşte bu sorunun cevabı...

YÖRESEL YEMEKLERLE HEM MİDENİZİ DOYURUN, HEM BİLGİLERİNİZİ TAZELEYİN Aile olarak, hakkında daha fazla şey öğrenmek istediğiniz ve ilginizi çeken bir ülke ya da bölge seçin. Seçtiğiniz yere özgü mutfağı araştırın ve geleneksel servis şekliyle akşam yemeği hazırlayın. Unutmayın, bütün aile üyeleri akşam yemeğinde seçtiğiniz bölgeyle alakalı bilgiler getirmekle yükümlü! Örneğin, seçtiğiniz yer Meksika. Yemek için taco, enchiladas ve ya arroz com pollo servis edebilirsiniz, evinizdeki fazla kumaşlarla o bölgeye özgü kıyafetler dikebilirsiniz. Ya da salgından dolayı kendinizin ve ailenizin bağışıklık sistemini güçlendirecek yemekler yapabilir, yemeklerin içinde kullandığınız malzemelerin yararlarını, nerede hangi koşullarda yetiştiğini araştırabilirsiniz. Bu etkinliği istediğiniz gibi planlayabilirsiniz.

HABER PROGRAMI ÇEKİN Günümüzde teknolojinin ne kadar harika işlediğini hepimiz biliyoruz. Elimizdeki akıllı telefonlar donanımlı bir şekilde video çekebiliyorlar. Sadece kendinizin olduğu veya aile üyelerinin de içinde bulunduğu bir haber programı çekin. Bu aktivite aynı zamanda aile üyelerinin toplum içinde daha rahat konuşabilmelerine katkı sağlayacaktır. Bunu evde yapmak, aile üyeleri olarak etkileşim kurmanın alışılmadık bir yoludur.

FİLM LİSTESİ YAPIP, TEMALI FİLM GECESİ DÜZENLEYİN Yayınlanmış bir çok film var, aralarından ailenizin sevebileceği filmleri seçebilir ya da salgınla ilgili popüler hale gelen filmleri izleyebilirsiniz. Filmi izleyeceğiniz zamana kadar adım adım bütün akşamı planlayın. Film için patlamış mısırları ve atıştırmalıkları unutmayın! Eğer yaratıcı olmak istiyorsanız ve evinizde yeterli malzeme varsa filme uygun bir sahne donanımı kurabilirsiniz, film ile bağlantılı tatlılar bile yapabilirsiniz!

OYUNLAR OYNAYIN Masa oyunları evde eğlenmenin en güzel yollarından biridir. Seçebileceğiniz bir çok masa oyunu var. Hangisi ailenizin zevkine hitap edebilir, bir göz gezdirin. Bu oyunların en iyi yanı, oynayan herkesle sürekli bir etkileşim içindesiniz. Oyunlar başlasın!

KENDİ YEMEK PROGRAMINIZI HAZIRLAYIN Daha önce televizyonda hiç yemek programı izlediniz mi? Yemek pişirmek, popülaritesini hep koruyan bir aktivite. Aslında, bu günlerde sadece yemek pişirmekle alakalı programlarının yayınlandığı ağlar çok popüler. Denemek istediğiniz yemek tarifini seçin, kendi yemek şovunuzu yapıyormuş gibi seçtiğiniz tarifi yapın ve videoya alın. Bütün aile üyelerinin katıldığından emin olun. Çektiğiniz videoyu izlerken çok eğleneceksiniz!

KARAOKE GECESİ DÜZENLEYİN Karaoke gecesi ailenizle vakit geçirmek için gerçekten benzersiz bir aktivite. PlayStation ve Wii seçebileceğiniz birkaç opsiyona sahip. Tecrübeyle sabit, eğlence ve kahkaha dolu bir akşam olacak! Herkes şarkı söylemeyi sever, sesi şarkı söylemeye uygun olmasa ve karaokede tam bir facia olsa bile.

YAPBOZ YAPIN Yapboz yapmak evde beraber sakince vakit geçirmek için güzel bir yoldur. Yapboz için doğru parçayı bulana kadar saatler geçebilir. Yapboz yapmanın en iyi yanı ise bittikten sonra ortaya çıkan bütün görüntüdür. Bu tek akşamlık bir aktivite değil o yüzden yapbozunuzu rahatça yapabileceğiniz bir köşeye kurun. Yapboz yapmadığınız zamanlarda yapbozunuzu koruyabilmek için sarabileceğiniz özel matlar bulabilirsiniz. Eğer kullanmadığınız yedek masanız varsa yapboz yapmak için onu kullanabilirsiniz.

LEGO YAPIN Eminim ki daha önce legolardan yapılmış muhteşem sanat eserleri görmüşsünüzdür. Tabiki herkes legolarla büyük projeler yapmak için yetenekli olamayabilir. Neyseki zevk almak büyük şeyler yapmanız için gerekli olan yetenekle sınırlı değil. İnşa ettiğiniz şeye rağmen, basit bir şekilde yaratıcı olun ve içinizdeki çocuğun açığa çıkmasına izin verin!

KİTAP OKUYUN Sesli kitap okuma sanatı popülaritesini kaybetti. Ailenizin ilgisini çeken bir kitap seçin ve her hafta bir akşam sesli kitap okuma etkinliği düzenleyin. Okumaları sırayla yapın, böylece hikayede ne olduğuna dair etkileşimi arttırmış olursunuz. Bu sizin ailenize özel kitap kulübü olabilir.

YOGA ÖĞRENİN Yoga her yaş grubu için uygun ve oldukça faydalı bir aktivitedir. Aile üyeleri olarak yoga öğrenin. Bir çok öğrenme aracını bulabilirsiniz. Yerel kütüphanenizden bazı videolar bulabilirsiniz. Aile olarak eğlenceli ve sağlıklı etkileşimin tadını çıkarmak için canlandırıcı bir aktivite.

PİLATES YAPIN Ayrıca evde spor yaparak sıkılaşmak için bir başka seçeneğiniz de piletes. İnternetten bulacağınız videolarla pilates yaparak formunuzu koruyabilir, günlük hareket ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

KENDİ KODUNUZU YAZIN Kendi kodunuzu yaratın ve birbirinize bu kodlarla mesajlar yazın. Alfabeyi alın ve her harfi temsil eden işaret ve sembollere dönüştürün. Kendi kodunuzu oluşturmak gerçekten heyecan verici. Herkese kodun bir örneğini verin ve diğerine mesaj yazmaya başlayın. Sizin oluşturduğunuz özel kodları çevirmek eğlenceli olacak!

KENDİ OYUNUNUZU YARATIN Ne tür bir oyun yapmak istediğiniz üzerine tartışın. Birlikte oyunu tasarlayın, kuralları koyun. İhtiyacınız olan oyun parçalarını yapın. Ve kendi icat ettiğiniz bu oyunu oynayın! Sizin oluşturduğunuz oyun ve kurallarla gelmek diğerleriyle etkileşim için inanılmaz bir yol. İşbirliğinizin sonuçlarını görmek oynarken ve izlerken çok heyecanlı olacak.