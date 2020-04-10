Koronavirüs nedeniyle Hollanda'da Müslümanların 'kalıcı mezar' talebi arttı, bazı belediyelere tepki var

İslam inancına göre mezarların kalıcı olması gerektiği için, Hollandalı belediyeler, Müslümanlar için ebedi defin izni vermeye başladı.

Hollanda'daki mezarlıklarda ebedi defin uygulaması yok. Mezar yerleri, en fazla 20-30 yıllığına kiralanıyor. Bu süre sonrasında kiralar ödenmediği için buralar belediyeler tarafından temizleniyor.

Ancak, bazı belediyelerin mezar başına 8-10 bin euro istemesi, tepkilere neden oluyor.

Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle ölümlerin artması ve cenazelerin yurtdışına gönderilememesi nedeniyle, başta Türkiye ve Fas kökenliler olmak üzere, Müslüman göçmenler yoğun bir şekilde "kalıcı mezar" talebinde bulunuyor.

Rotterdam Belediyesi'nden ebedi defin uygulamasına izin

Cenazelerinin Hollanda'da defnetmek zorunda kalan Müslüman toplumunun taleplerinde yaşanan patlama nedeniyle, ülkenin ikinci büyük kenti Rotterdam'da, politika değişikliğine gidildi.

Hollanda'da Müslüman göçmenlerin en yoğun olduğu Rotterdam'da belediye, 4 Nisan'dan itibaren ebedi defin uygulamasına izin verdi. Rotterdam Belediyesi, ebedi defin için, taşı olan mezarlar için 12 bin 500 euro, taşı olmayan mezarlar için de 6 bin euro fiyat belirledi.

Ancak koronavirüs salgını nedeniyle acil durum oluşması ve fiyatların yüksek olması nedeniyle yapılan itiraz üzerine, belediye tarafından fiyatlarda yüzde 25 indirim uygulandı.

Rotterdam Belediyesi, durumu uygun olmayan Müslüman göçmenlere, 10 yıllık faizsiz kredi olanağı da sunacak.

Katolik mezarlığının yanındaki arazi, Müslüman mezarlığı oldu

Hollanda'nın Belçika sınırındaki Bergen op Zoom kentinde de, Müslümanlar için ebedi defin izni verildi. Şehirdeki Katolik mezarlığının yanındaki arazi, Müslüman mezarlığı olarak ayrıldı. Mezarlığa, Belçika'daki Müslümanlardan da yoğun ilgi olduğu belirtiliyor.

Ancak belediye yönetiminin, mezar başına 8 bin 500 euro fiyat belirlemesi, Müslümanların yepkisine neden oldu. İslami Mezarlık Vakfı Başkanı Adnan Bayrak, BBC Türkçe'ye, fiyatın aşağıya çekilmesi için belediye ile görüşmelere devam ettiklerini söyledi.