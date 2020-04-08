Koronavirüs nedeniyle ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde geçen yıl 12 Aralık'ta ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dün acı bir rekor yaşandı. Dünya genelinde küresel pandemi bir gün içinde 7 bin 312 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı dün sabahtan bu yana (07.00 itibariyle) 74 bin 806'dan, 82 bin 118'e yükseldi.

ENFEKTE SAYISI 1.4 MİLYONU AŞTI

Benzer tablo maalesef vaka sayısında da görüldü. Yeni tip koronavirüs pandemisi, 24 saat içinde, 83 bin kişinin daha enfekte olmasına neden oldu. Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 347 binden, 1 milyon 430 bine çıktı. İşte yürek yakan, dünyayı korkuya salan Kovid-19'un bir gün içinde dünyaya verdiği can kayıpları ve son durum...

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 17 BİN 127 OLDU

AA'da yer alan habere göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, vaka sayısının 94 bin 67'ye çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 135 bin 586'ya ulaştığını belirtti.