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Koronavirüs nedeniyle ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

DÜNYA HABERLERİ  | 08.04.2020 07:52 | Son Güncelleme

Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle, son 24 saatte, en büyük can kaybı yaşandı. Bir gün içinde küresel pandemi ilk kez 7 bini aştı ve 7 bin 312 kişinin ölümüne neden oldu. Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı, 82 bin 118'e ulaştı. Salgında enfekte sayısında da tam bir patlama yaşandı. 24 saat içinde 83 bin kişi daha koronavirüse yakalandı ve vaka sayısı 1 milyon 430 bine yükseldi. İşte ülkelerde ölüm ve vaka sayıları...

Koronavirüs nedeniyle ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde geçen yıl 12 Aralık'ta ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dün acı bir rekor yaşandı. Dünya genelinde küresel pandemi bir gün içinde 7 bin 312 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı dün sabahtan bu yana (07.00 itibariyle) 74 bin 806'dan, 82 bin 118'e yükseldi.

ENFEKTE SAYISI 1.4 MİLYONU AŞTI

Benzer tablo maalesef vaka sayısında da görüldü. Yeni tip koronavirüs pandemisi, 24 saat içinde, 83 bin kişinin daha enfekte olmasına neden oldu. Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 347 binden, 1 milyon 430 bine çıktı. İşte yürek yakan, dünyayı korkuya salan Kovid-19'un bir gün içinde dünyaya verdiği can kayıpları ve son durum...

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 17 BİN 127 OLDU

AA'da yer alan habere göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, vaka sayısının 94 bin 67'ye çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 135 bin 586'ya ulaştığını belirtti.

İSPANYA'DA CAN KAYBI 14 BİN 45'E ÇIKTI

İspanya'da önceki gün 637 olarak açıklanan Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı dün gece yarısı 743 olarak verildi. Bu rakamla ülkede salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 45'e yükseldi. Vaka sayısı ise önceki güne nazaran 5 bin 478 artışla toplamda 140 bin 510 oldu. İspanya'da bir gün önceki vaka artışı 4 bin 273 idi.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 12 BİN 854'E ULAŞTI

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün salgını nedeniyle ölümlerin arttığı ABD´de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 12 bin 854'e; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 368 bin 376´ya yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray´da düzenlediği günlük basın toplantısında, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson´ın tedavisi için ABD´den uzman gönderdiğini söyledi.

FRANSA'DA ACI BİLANÇO: 10 BİN 328 ÖLÜ

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 328'e yükseldi. Virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 3 bin 777 artışla 78 bin 167'ye, bakımevlerindeki enfekte kişi sayısının da 30 bin 902'ye yükselmesiyle ülkede toplam vaka sayısının 109 bin 69 olduğunu dile getirildi.

ALMANYA'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 16 OLDU

Almanya´da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2016'ya yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 103 bin 375 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 226 kişi virüs nedeniyle öldü. Almanya, 103 bin 375 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4´üncü ülke oldu.

İNGİLTERE'DE CAN KAYBI 6 BİN 159'A ÇIKTI

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 786 artarak, 6 bin 159 oldu. Ülkede Kovid-19 görülen vaka sayısı da 3 bin 634 artışla, 55 bin 242'ye çıktı. Ülkede dün virüs nedeniyle en yüksek can kaybının yaşandığı bildirildi.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 3 BİN 872 OLDU

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 artarak 3 bin 872'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki vaka sayısının da 62 bin 589'a ulaştığını bildirdi.

RUSYA'DA CAN KAYBI 58'E ÇIKTI

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, 954 kişide daha virüse rastlanmasıyla birlikte vaka sayısının 6 bin 945'e çıktığı, vakaların da 30’unun çocuk olduğu kaydedildi. Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 58 olarak bildirildi.

ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 3 BİN 333

Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşanan ölümlerin 3 bin 333 olduğu, vaka sayısının ise 81 bin 740'a ulaştığı açıklandı.

AVUSTRALYA'DA CAN KAYBI 49'A ÇIKTI

Avustralya’da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 49’a yükseldi. Ülkede 304 binden fazla kişiye Kovid-19 testi yapıldığı, 5 bin 895 kişide virüs tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 315’inin iyileştiği açıklandı.

İSRAİL'DE ÖLÜ SAYISI 65 OLDU

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 bin 6'ya ulaşırken, can kaybı 65'e çıktı. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan üç hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

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