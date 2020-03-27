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Koronavirüs nedeniyle tedavi gören 2 aylık bebek yürek burktu

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ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan kişileri daha çok etkileyen yeni tip koronavirüs (COVİD-19) çocukları hatta bebekleri bile etkileyebiliyor. Daha iki aylık olan küçük Ellie’nin fotoğraflarını yayınlayan anne Ashley Hildebrand, verdiği mesajla dikkat çekti.

Koronavirüs nedeniyle tedavi gören 2 aylık bebek yürek burktu

2 aylık bebeğinin yeni tip koronavirüs tedavisi altında olduğunu söyleyen ABD'li anne, çocuklarda koronavirüsün tehlikelerini hafife almamaları için ebeveynlere uyarılarda bulundu.

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Anne yazdığı mesajda, ‘Ellie, 2 aylık kızımın COVID 19 testi pozitif çıktı. Yanına giremiyoruz. Bizler karantina altındayız. Hiçbir belirtisi yoktu. Sadece birkaç gün boyunca hırıltısı vardı ve endişe verici değildi. Daha sonra nefes alış verişlerinde sıkıntı olmaya başladı. Zorlanıyordu… Şimdi daha iyi. Lütfen onun için dua edin. Bu virüs sadece yaşlıları etkilemiyor. Önlemlerinizi çocuklarınız için de alın ’ dedi.


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koronavirüs, Ashley Hildebrand, koronavirüs bebek,

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