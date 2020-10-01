Koronavirüs nedeniyle Yunanistan'ın turizm geliri yüzde 80 geriledi

Yunanistan'ın en büyük iki gelir kaynağından biri olan turizm sektörü, pandemi nedeniyle bu yıl yüzde 80 oranında geriledi.

Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, Başbakan Kiryakos Miçotakis'e verdiği raporunda, "2019 yılına oranla Yunanistan'ı bu yıl ziyaret eden turist sayısında yüzde 78 oranında bir gerileme kaydedildiğini ve bu bağlamda ülkeyi ziyaret eden turistlerin bu yıl ancak 3 milyon 900 bini bulduğu" belirtiliyor.

2019'da Yunanistan'ı ziyaret eden turist sayısı 31 milyonla rekor sayıya ulaşmıştı.

Aynı rapora göre, bu yılın sonuna kadar turizm sektöründen elde edilecek gelir, 2019 yılında elde edilen gelirin yüzde 20'sini bile geçemeyecek.

2019'da turizm sektöründe elde edilen gelir, 18 milyar euroya ulaşmıştı.

Turizm Bakanı Theoharis, pandemi nedeniyle kaydedilen bu büyük düşüşün ABD, Rusya, Türkiye ve İsrail gibi ülkelerin Yunanistan ile sınırlarının kapalı kalmasından kaynaklandığını belirtti.

Düşüş Mart'ta başladı

Bakana göre, aynı anda Yunanistan ile sınırları açık olan Avrupa, Kanada, Avustralya ve Güney Amerika'dan gelen turist sayısında da büyük düşüş kaydedildi.