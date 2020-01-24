Koronavirüs nedir? Koronavirüs belirtileri ve korunma yolları

İlk kez 31 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinden zatürre olguları ile Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirilen ve 7 Ocak’ta yeni bir koronavirüs olduğu saptanan 2019-nCoV nedeniyle yaşamını kaybedenlerin sayısı artıyor. Deve, keçi, kedi ve yarasalardan insanlara geçen koronavirüslerin daha önce SARS ve MERS’te olduğu gibi nadiren insanları hasta ettiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Wuhan’da ortaya çıkan 2019-n-Cov’un deniz ürünleri pazarı ve canlı hayvan pazarında yer alan hayvanlardan insanlara bulaştığı düşünülüyor. Ancak vakaların bir kısmının hayvan teması olmaması insandan insana da geçtiğini doğruluyor” dedi.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ 2 İLA 14 GÜNDE KENDİNİ GÖSTERİYOR

Dünya Sağlık Örgütü’nün henüz seyahat kısıtlaması önermediğini ancak ülkelerin önlemler konusunda hazırlıklı olmalarını önerdiğini hatırlatan Doç. Dr. Hakko, “Virüs ateş, öksürük ve solunum sıkıntılarına neden oluyor. Virüsle karşılaştıktan sonra genellikle 2 gün içinde belirtiler ortaya çıkıyor ancak bu süre 14 güne kadar uzayabiliyor” diye konuştu.