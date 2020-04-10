Koronavirüs: New York eyaletinde vakalar ABD dışındaki tüm ülkeleri geçti, toplu mezarlar kazılıyor

New York eyaletinde koronavirüs vakaları ABD dışındaki tüm ülkeleri geçti. Eyalette, cenazelerin geçici olarak toplu mezarlara defnedildiğini gösteren fotoğraflar yayımlandı.

Son resmi verilere göre New York eyaletinde son 24 saat içinde 10 bin yeni vaka saptandı ve toplam vaka sayısı 159 bin 937'ye çıktı. New York'ta şu ana kadar koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise yaklaşık 7 bin.

Vaka sayısı bakımından dünyada ABD'nin ve onun New York eyaletinden sonra gelen İspanya'da şu ana kadar 153 bin, İtalya'da 143 bin vaka tespit edildi.

Hastalığın geçen yıl sonunda ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin'de ise vaka sayısı 82 binde kaldı.

Dünya çapında yayınlanan son rakamlara göre Covid-19 vakalarının toplam sayısı 1 milyon 600 bin, ölümler ise 95 bin civarında.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ise ülke çapında şu ana kadar 466 binden fazla vaka açıklandı ve yaklaşık 16 bin 500 kişinin öldüğü bildirildi.

Hart Island: 150 yıldır kimsesizler mezarlığı

New York şehrinin Bronx bölgesinde eski kimsesizler mezarlığının bulunduğu Hart Island üzerinde insansız hava aracıyla alınan görüntülerde, beyaz koruyucu giysiler içindeki işçilerin, cenazeleri merdivenle inmek suretiyle büyük bir çukura yan yana yerleştirdikleri görülüyor.