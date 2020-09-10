Koronavirüs olan anneler bebeklerini emzirebilir mi?

Çocuk Hastalıkları ve Neonataloji Uzmanı Prof. Dr. Rahmi Örs, bugünlerde koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonunun toplumda yaygınlaşmasıyla beraber emziren annelerin de bu enfeksiyona yakalanması ile enfeksiyon sırasında emzirmeye devam edilmesi konusunda çok soru geldiğini söyledi.

Sosyal medya üzerinden de bu konuda doğru bilgileri ulaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Rahmi Örs, “Ciddi bir bilgi kirliliği var ve yanlış birtakım mesajlar veriliyor. Örneğin, Covid pozitif annelerin bebeğini emzirmemesi gerektiği gibi özellikle Covid enfeksiyonunu geçiren, pozitif olan veya kuşkulu durumda olan annelerin mutlaka bebeklerini emzirmeye devam etmesini söylüyoruz. Çünkü anne sütüyle bu enfeksiyonu geçirdiğine dair bir kanıt yok. Ancak el temizliğine, sağarken, bebeği tutarken dikkat etmek lazım. Yine bebekte anneleri emzirirken mutlaka maskeyle emzirmesi lazım. Bazen Covid enfeksiyonu geçiren annelerin bebeklerin annelerden ayrıldığını, başka evlere tedbir amaçlı ayrıldığını duyuyoruz. Bu da doğru değil. Anne aynı evde bebeğiyle kalabilir. Aynı odada kalabilir ama aynı yatağı paylaşmasın, yan yana yatmasın. Bebeğini maskeyle emzirdikten sonra en az bir buçuk, iki metrelik mesafede bebeğiyle aynı odayı paylaşmaya devam edebilir” dedi.