HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs oldu, kurdeşen döktü: Aşı olmayanları ikna etmek istiyorum

Koronavirüs oldu, kurdeşen döktü: Aşı olmayanları ikna etmek istiyorum

30.08.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 yaşındaki kadın koronavirüse yakalandıktan sonra hastalığın bıraktığı izler sonrası dehşete düştü. Vücudunun her yerinde ve yüzünde kurdeşen ortaya çıkan Doorae Shin, yaşadıklarını anlatıp, hastalık sürecinde vücudunun nasıl göründüğünü sosyal medya hesabından paylaştı. Genç kadın ''Beni bu şekilde görenler belki aşı olmaya ikna olur'' diyor.

Koronavirüs oldu, kurdeşen döktü: Aşı olmayanları ikna etmek istiyorum

ABD'nin Hawaii eyaletinde yaşayan Doorae Shin, koronavirüsün ciddiyeti karşısında şoke oldu ve bu ayın başlarında virüse yakalandıktan sonra 10 gün boyunca amansız semptomlarla mücadele etti.

''KEŞKE AŞI OLSAYDIM''

Covid'e yakalanırsa sadece hafif semptomlar yaşayacağını düşünen ve aşı olmamaya karar veren Shin, ''29 yaşındayım, veganım, içki içmiyorum ve sağlıklı besleniyorum. Tüm bunlar nedeniyle güçlü olduğumu düşündüm ve aşı olmak istemedim. Ancak yaşadığım acı nedeniyle keşke aşı olsaydım diye düşünüyorum. Yüzüm, bacaklarım, kollarım ve gövdemde ağrılı kurdeşenler çıktı. Vücudum tanınmaz haldeydi. Yoğun baş ağrıları, yorgunluk, mide bulantısı, iştahsızlık, şiddetli öksürük ve boğaz ağrısı yaşadım. Sağlığını ciddiye alan biri olarak söylemeliyim ki Covid sağlıklı insanlar için bile gerçekten kötü'' diyerek vücudundaki yara izlerini gösterdi.

NINTCHDBPICT000676079397

Bunları yayınlamadaki amacının herkesin görmesi olduğunu söyleyen genç kadın, ''Benim bu durumumu görürlerse onları belki aşı olmaya ikna edebilirim'' diyor.

Koronavirüs aşısı olmayan kadının cenazesi yürek burktu: Daha kucağına bile almadıKoronavirüs aşısı olmayan kadının cenazesi yürek burktu: Daha kucağına bile almadı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren olay! Tamamı dişilerden oluşan akvaryumda yeni bir köpekbalığı dünyaya geldiŞaşkına çeviren olay! Tamamı dişilerden oluşan akvaryumda yeni bir köpekbalığı dünyaya geldi
Çarpıcı iddia: BioNTech aşısı olan kadın öldüÇarpıcı iddia: BioNTech aşısı olan kadın öldü
Kabil'de havalimanına roketli saldırı!Kabil'de havalimanına roketli saldırı!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Sere serpe tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı

Sere serpe tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı

Afgan gazeteci Beheshta Arghand'ın akıbeti belli oldu

Afgan gazeteci Beheshta Arghand'ın akıbeti belli oldu

884 bin aşılı ile 884 bin aşısız karşılaştırıldı! İşte sonuç

884 bin aşılı ile 884 bin aşısız karşılaştırıldı! İşte sonuç

Çarpıcı iddia: Yeni Zelanda'da bir kadın BioNTech aşısı vurulduktan sonra öldü

Çarpıcı iddia: Yeni Zelanda'da bir kadın BioNTech aşısı vurulduktan sonra öldü

Bir ile şehit ateşi düştü

Bir ile şehit ateşi düştü

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca koronavirüs vaka haritasını paylaştı!

Bakan Koca koronavirüs vaka haritasını paylaştı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sırtındaki acıyı çivi sandı, içinden mermi çıktı

Sırtındaki acıyı çivi sandı, içinden mermi çıktı

Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!

Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!

ABD duyurdu: DEAŞ/Horasan'ın elebaşını öldürdük

ABD duyurdu: DEAŞ/Horasan'ın elebaşını öldürdük

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.