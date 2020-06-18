HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Koronavirüs onları durduramadı!

Koronavirüs onları durduramadı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.06.2020 14:08 | Son Güncelleme

Metallica, en güncel albümü olan Hardwired… to Self-Destruct’ı 18 Kasım 2016 itibarıyla sevenlerine sunmuştu. Beğeni toplayan bu albümün üzerinden yaklaşık 4 yıl geçti. Amerikalı grup, yakın zamana kadar konserler vererek dünyayı geziyordu, ancak koronavirüs sebebiyle onlar da eve kapanmak zorunda kaldı. Ama…

Koronavirüs onları durduramadı!

Metallica üyeleri, gelen bilgilere göre bir süredir yeni materyaller, yani yeni şarkılar üzerine çalışmalar yürütüyor. Grup üyeleri ayrı ayrı evlerde olsa da, gelişen teknoloji ve haliyle internet sayesinde bağlantı kurabilmek oldukça kolay.

Müzik gazetecisi Fredrik Skavlan, grubun kurucu üyelerinden ve davulcusu olan Lars Ulrich ile bir görüntülü röportaj gerçekleştirdi. Ulrich, bu röportaj itibarıyla da metal müzik tutkunlarını sevindirici bilgiler paylaştı diyebiliriz.

İLETİŞİM TERCİHLERİNİ AÇIKLADILAR

Ulrich’in belirttiğine göre Metallica üyeleri, yaklaşık 1 aydır iletişim halinde. Yeni materyaller için çalışıyorlar ve bu materyalleri birbirlerine yollamak için de E-mail ve Zoom görüntülü görüşme uygulaması gibi yöntemleri tercih ediyorlar. Grup hakkında saatlerce görüntülü sohbetler gerçekleştiriyorlar. Aslında koronavirüs süreci başladığından bu yana bu şekilde iletişimde kalmayı tercih etmişler.

Tabii ki normal bir albüm yapmak ile karantina esnasında albüm yapmaya çalışmak arasında farklar var. Ulrich de bunun farkında ve bu süreçteyken, “Herkes aynı mekânda olmadan ne kadar yaratıcı olabiliriz ve neler yapabiliriz, bunları görmeye çalışıyoruz,” diyor.

Metallica grubunun dört üyesi, geçtiğimiz mayıs ayının başlarında Blackened şarkısının yeni bir versiyonunu yayınlamıştı. Tabii sosyal mesafe kuralları ön plana alınarak ve herkes kendi evindeyken.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor
iOS 14 etkinliği nasıl izlenecek? İşte yoluiOS 14 etkinliği nasıl izlenecek? İşte yolu
2020 – 2021 yılı 1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu? 2020 – 2021 yılı 1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bantla sardığı başına poşet geçirdi, boğazını keserek intihar etti

Bantla sardığı başına poşet geçirdi, boğazını keserek intihar etti

İstanbul'da maske zorunluluğunun ilk günü!

İstanbul'da maske zorunluluğunun ilk günü!

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Tepki çekti! O kelimeyi sansürlediler

Tepki çekti! O kelimeyi sansürlediler

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Xiaomi'nin Türkiye'de de satılması beklenen telefonu tanıtıldı!

Xiaomi'nin Türkiye'de de satılması beklenen telefonu tanıtıldı!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Dağıtılmaya başlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Dağıtılmaya başlandı

Gizli sekme başına bela oldu! 5 milyar dolar ceza ödeyebilir

Gizli sekme başına bela oldu! 5 milyar dolar ceza ödeyebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huawei MatePad T8: Uygun fiyatlı tablet

Huawei MatePad T8 incelemesi!

iOS 14 etkinliğinin nasıl izleneceği açıklandı

iOS 14 etkinliği nasıl izlenecek? İşte yolu

Samsung, Galaxy S9 için One UI 2.1 güncellemesini yayınlamaya başladı

Samsung'tan güncelleme müjdesi!

App Store 519 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı

App Store dudak uçuklatıcı büyüklüğe ulaştı

AMD Ryzen 3000 XT serisi işlemciler tanıtıldı

AMD'nin yeni Ryzen işlemcileri tanıtıldı!

Televizyon satın alırken keyfiniz kaçmasın! İşte televizyon alırken dikkat edilmesi gerekenler

Televizyon satın alırken bunlara dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.