Koronavirüs onları durduramadı!

Metallica üyeleri, gelen bilgilere göre bir süredir yeni materyaller, yani yeni şarkılar üzerine çalışmalar yürütüyor. Grup üyeleri ayrı ayrı evlerde olsa da, gelişen teknoloji ve haliyle internet sayesinde bağlantı kurabilmek oldukça kolay.

Müzik gazetecisi Fredrik Skavlan, grubun kurucu üyelerinden ve davulcusu olan Lars Ulrich ile bir görüntülü röportaj gerçekleştirdi. Ulrich, bu röportaj itibarıyla da metal müzik tutkunlarını sevindirici bilgiler paylaştı diyebiliriz.

İLETİŞİM TERCİHLERİNİ AÇIKLADILAR

Ulrich’in belirttiğine göre Metallica üyeleri, yaklaşık 1 aydır iletişim halinde. Yeni materyaller için çalışıyorlar ve bu materyalleri birbirlerine yollamak için de E-mail ve Zoom görüntülü görüşme uygulaması gibi yöntemleri tercih ediyorlar. Grup hakkında saatlerce görüntülü sohbetler gerçekleştiriyorlar. Aslında koronavirüs süreci başladığından bu yana bu şekilde iletişimde kalmayı tercih etmişler.

Tabii ki normal bir albüm yapmak ile karantina esnasında albüm yapmaya çalışmak arasında farklar var. Ulrich de bunun farkında ve bu süreçteyken, “Herkes aynı mekânda olmadan ne kadar yaratıcı olabiliriz ve neler yapabiliriz, bunları görmeye çalışıyoruz,” diyor.

Metallica grubunun dört üyesi, geçtiğimiz mayıs ayının başlarında Blackened şarkısının yeni bir versiyonunu yayınlamıştı. Tabii sosyal mesafe kuralları ön plana alınarak ve herkes kendi evindeyken.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz.

