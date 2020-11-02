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Koronavirüs: Petrol fiyatları son beş ayın en düşük seviyesine geriledi

02.11.2020 15:19 | Son Güncelleme

Petrol fiyatları, koronavirüs salgınında birçok ülkede yeniden uygulanmaya başlayan kısıtlamalar nedeniyle son beş ayın en düşük seviyesine geriledi.

Koronavirüs: Petrol fiyatları son beş ayın en düşük seviyesine geriledi

Petrol fiyatları, koronavirüs salgınında birçok ülkede yeniden uygulanmaya başlayan kısıtlamalar nedeniyle son beş ayın en düşük seviyesine geriledi.

Yeni kısıtlamaların ekonomik büyümeyi daha da olumsuz etkilemesi ve petrole talebi düşürmesinden endişe ediliyor.

Emtia ve hisse senedi piyasaları da ABD'de yarın yapılacak seçimlere odaklandı.

Petrolün varil fiyatı 35,74 doları gördü

Asya piyasalarında ilk işlem saatlerinde Brent petrolün varili 35,74 dolara kadar geriledi. Bu seviye en son Mayıs'ta görülmüştü.

Londra'da daha sonraki saatlerde petrol fiyatları toparlanarak 37,86'ya çıktı.

Petrol fiyatları için gösterge kabul edilen Brent petrolün fiyatı bu yılın başından itibaren yüzde 45 oranında düştü.

Bu düşüş BP ve Shell gibi enerji şirketlerini vurdu. Bu şirketler, binlerce kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.

BP, talebin düşmesi nedeniyle 10 bin çalışanının işine son vermeyi planlıyor. Royal Dutch Shell ise 7.000 ila 9.000 kişinin işlerini kaybedebileceğini söylüyor.

ABD petrolünün fiyatında da düşüş yaşandı. Bugün petrolün varil fiyatı bir ara 33,64 dolara kadar geriledi.

ABD'de başkanlık seçimlerinin başa baş geçeceği beklentisi ve teşvik paketinin seçim sonuna kalması ekonomiyle ilgili kaygıları artırdı.

petrol

Çin petrol kotasını artırdı

First Abu Dhabi Bank'ın baş ekonomisti Simon Ballard, "Bu hafta her açıdan ABD ve küresel piyasalar için çok önemli. Bu gelişmelerin gölgesinde, koronavirüs vakalarının ABD, Avrupa ve diğer yerlerde arttığı bir ortamda bu hafta keskin bir dalgalanma potansiyeli var" dedi.

Çin ise büyüme bakımından küresel ekonomi için umut vadetmeye devam ediyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin, devlete ait olmayan şirketlerin 2021 kotasını yüzde 20 oranında artıracağını açıkladı.

Ülkede iç talepteki artış nedeniyle imalat sektörü Ekim'de son 10 yılın en hızlı büyüme oranını yakalamıştı.

Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin, Temmuz-Eylül arasında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 4,9 büyümüştü.

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