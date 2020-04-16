Koronavirüs sadece akciğerlere değil, kalbe ve böbreklere de zarar veriyor

ABD'deki Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde nefroloji uzmanı Alan Kliger'a göre, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların yarıya yakınının idrarında kan ve protein bulunması böbreklerin hasar gördüğüne işaret ediyor.

Doktorlar ve araştırmacılar, bunların sadece bağışıklık sisteminin virüse karşı aşırı tepki verip vücuda saldırmasını ifade eden "sitokin fırtınası"na bağlanamayacağını belirtiyor.

Bu nedenle doktorlar, ağır Covid-19 vakalarının tedavisinin zorlaştığını ve iyileşme sürecinin daha belirsiz hale geldiğini ifade ediyor.

Ancak Washington Post gazetesi ile Independent'ın internet sitesinde yer alan bir makale, dünyanın farklı ülkelerinden doktorların, virüsün kalpte enflamasyona, akut böbrek hastalığına, nörolojik bozukluğa, kanda pıhtılaşmaya, bağırsak hasarına ve karaciğer sorunlarına da yol açtığını gösteren bulgulara rastladığı bilgisine yer veriyor.

Yeni koronavirüs, akciğerlerdeki minik hava keselerinin iltihapla dolup tıkanmasına ve böylece vücudun oksijensiz kalması sonucu hayati organların iflasına neden olarak ölümle sonuçlanıyor.

Böbrek yetmezliği

Kliger, daha ürkütücü olan bir başka bulguya da dikkat çekerek, New York ve Vuhan'da yoğun bakıma kaldırılan hastaların yüzde 14 ila 30'unda, böbrek yetmezliği sonucu diyaliz veya sürekli renal değişim tedavisi uygulanması gerektiğini belirtiyor.

New York'taki yoğun bakım servislerinde hastalara diyaliz uygulanması için gönüllü çalışacak kişilere sürekli çağrı yapıldığı, diğer tedavide kullanılan steril sıvı tedarikinde sorun yaşandığını söylüyor.

Kliger, böbrek yetmezliği sorunu yaşayan bu kadar çok hasta olmasının kendisi açısından "yeni bir durum" olduğunu belirterek, bunun nedenini "virüsün böbrek hücrelerine yapışarak onlara saldırmasına" bağlıyor.

Ancak doktorlar ve araştırmacılar, salgının henüz tüm hızıyla devam ettiği bu süreçte, kesin klinik sonuçlara varmak için yeterli veri bulunmadığını söylüyor.

Organ ve dokuların hasar görmesi başka nedenlere de bağlı olabilir: solunum yetmezliği, alınan ilaçlar, yüksek ateş, yoğun bakım servisi stresi ve sitokin fırtınası gibi.

Ancak Kidney International adlı tıp dergisinde Vuhanlı araştırmacıların 9 Nisan'da yayımladığı bir makalede, Covid-19 sonucu ölen 26 hastada yapılan otopsilerin 9'unda akut böbrek hasarına, 7'sininin böbreğinde koronavirüs partiküllerine rastlandığı ifade ediliyor.