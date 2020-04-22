Koronavirüs: Salgın sonrası dönemde şehirlerde 'bisiklet devrimi' çağrısı

Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin hafifletilmesi planları, şehirlerde gündelik hayatın önemli parçalarından olan ulaşım unsurunun da yeniden düzenlenmesini beraberinde getiriyor. 4 Mayıs'tan itibaren tedbirleri kademeli olarak hafifletmeyi planlayan İtalya'da özellikle büyük şehirlerde bir "bisiklet devriminden" söz edilmeye başladı. İtalya'da 10 Mart'tan beri ülke çapında temel ihtiyaç hizmeti verenler dışındaki işletmelerin kapatılması ve seyahat kısıtlamaları gibi tedbirler uygulanıyor. 4 Mayıs'tan itibarense "ikinci aşamaya" geçilmesi ve bazı işletmelerin yeniden açılması, hareket özgürlüğüne getirilen kısıtlamaların kısmen hafifletilmesi bekleniyor. Ancak hareketliliğin artmasıyla toplu taşıma araçları ve yollarda kalabalıkların oluşmasından, sosyal mesafe ilkesinin uygulanamaması halinde salgının boyutlarının yeniden büyümesinden endişe ediliyor. İnsanların toplu taşıma yerine özel otomobil kullanmayı tercih etmesi halinde de hem trafik sıkışıklığı hem de çevre kirliliği sorunlarının artmasından korkuluyor.

Bu sebeplerle hükümet ve belediye yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlardan, hem salgının yayılmasına yol açmayacak hem de sürdürülebilir ulaşım çözümleri önerileri geliyor. Bu önerilerin başında da bisiklet gibi bireysel ve temiz ulaşım araçlarının teşvik edilmesi geliyor. Milano'da 35 km ek bisiklet yolu İtalyan hükümeti halen, ikinci aşamada ulaşımın nasıl yönetileceği üzerinde çalışıyor. Ulaştırma Bakanlığı, bisiklet ya da elektrikli bireysel araçların teşvik edilmesini de değerlendiriyor. İtalya'nın en kalabalık kentlerinden Milano'da belediye, bisiklet kullanımını artırma amaçlı bir plan hazırladı. Milano Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Marco Granelli, toplu taşıma araçlarında kalabalıkların oluşmasını ya da trafiğe çıkan bireysel araç sayısının yüksek olmasını engellemek için bisiklet, elektrikli scooter gibi iki tekerlekli ve paylaşımlı araçlara ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti. Amsterdam Belediyesi ‘araçsız şehir’ hedefi kapsamında alacağı önlemleri açıkladı

İtalya'nın Bari kentinde bisiklet kullanana 250 euro'ya kadar teşvik geliyor Granelli, belediyenin bu amaçla, halen yaklaşık 200 km bisiklet yolu bulunan kentte 35 km'lik yeni bisiklet yolları yapmayı planladığını açıkladı.