Koronavirüs salgını kışın nasıl ilerleyecek?

Kış yaklaşıp mevsim değişirken koronavirüs salgınında ilkinden daha büyük ikinci dalganın yaşanmasından korkuluyor.

Covid'li bir kış öngörüsünde bulunmak oldukça karmaşık ve bazı belirsizlikler hakim olsa da hem endişelendirecek hem de iç rahatlatacak bazı nedenler var.

Kuzey yarımkürede kışın ne kadar kötü geçeceği sadece koronavirüse değil, kışın beliren diğer virüslere, kendi davranışlarımıza ve hükümet politikalarına bağlı olacak.

Ayrıca bir virüsün yol açtığı enfeksiyonun bir diğerini engellediğine dair yeni bilimsel veriler de var; ancak bunun koronavirüs açısından nasıl işleyeceği henüz tam olarak bilinmiyor.

Koronavirüs kışın daha fazla mı yayılacak?

Bu soru hala yanıtlanmamış olsa da diğer virüsler hakkındaki bilimsel göstergeler "evet" yönünde.

Covid-19'a yol açan yeni koronavirüs dışında, bildiğimiz nezle semptomlarına neden olan dört farklı koronavirüs türü daha var. Bunlar kışın daha kolay yayılıyor. Bunun dışında influenza, rinovirüs ve solunum yollarını etkileyen RSV virüsü kışın yaygınlaşıyor.

Londra Hijyen ve Tropikal Hastalıklar Fakültesi'nden Dr. Rachel Lowe, "Kışın zirve yapan diğer virüslere bakarsak mevsimsel etki söz konusu olabilir. Ama bunun nedeni, hava koşullarından mı yoksa insan davranışından mı kaynaklandığı tam bilinmiyor" diyor.