Koronavirüs salgını: New York'un zor günleri

ABD'de koronavirüs salgınından etkilenen insanların sayısı 100 bin sınırını aştı, New York'ta ambulans sesinden başka bir şey duyulmuyor. Koronavirüs vakalarında İtalya ve Çin'i geride bırakarak salgının en fazla yayıldığı ülke haline gelen ABD her geçen gün daha kötü bir tabloyla güne uyanıyor, rakamlar giderek daha endişe verici boyutlara geliyor. ABD'yi hazırlıksız yakalayan virüsten etkilenen insanların rakamı her saat başı değişirken yaklaşık 3 haftada bu salgından etkilenen insanların rakamı 100 bin'i aştı. Bu rekor rakamın neredeyse yarısı New York'ta ve 27 Mart 2020 tarihi itibariyle 45 bini aştı, salgının yayılma hızı yavaşlamadığı takdirde New York önümüzdeki haftaya 50 bin'i de aşan rakamlarla girecek. Salgının merkezi haline gelen New York'ta hastanelerin önündeki kuyruklar giderek uzarken, sağlık çalışanları ekipman ve kendilerini koruyacak malzemeler konusunda büyük eksiklik yaşıyor. Doktorlar ve hemşirelere kullandıkları maskeler bazen günlük bazen haftalık birer adet veriliyor ve kendilerine bunların yıkanıp tekrar kullanılması söyleniyor.

Hastanelerde suni solunum cihazlarının yetersizliği ise başka bir sorun ve İtalya'da olduğu gibi doktorların hastalar arasında seçim yapmak zorunda kaldıkları, psikolojik olarak zor günler geçirmeye başladıkları New York'tan yayın yapan haber kanallarının bültenlerinde sağlık çalışanları tarafından ifade ediliyor. Yıldızlaşan vali ABD bir yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın bir yandan New York Valisi Andrew Cuomo'nun yaptığı açıklamaları takip ediyor. Cuomo, New York'ta yaşayan insanlardan her gün düzenli olarak 3S kuralına uymasını talep ediyor: Stay Home, Safe Lives, Stop the Spread / Evde Kal, Hayat kurtar, Salgını durdur. Ayrıca tüm New Yorkluların son gelişmeleri ve şehirdeki uyarıları takip ettiği Notify NYC uygulamasından gün içinde, 'Hasta değilseniz bile evinizde kalın, lütfen dışarı çıkmayın' uyarıları yapılıyor. Cuomo yaptığı her açıklamada şehrin ve sağlık çalışanlarının ve New York sağlık sisteminin ihtiyaç listesini ve şehrin ne durumda olduğunu duyuruyor ve içlerinde Rihanna ve Elon Musk gibi ünlü isimlerin bulunduğu listeye ve şehre suni solunum cihazı bağışı yapanlara, maske üretimine geçen üreticilere teşekkür ediyor.