Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi yasalaştı

TBMM'de kabul edilen Koronavirüs (Kovid-19) 'Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik' Kanunu'na göre, ücretsiz izne çıkarılanlara aylık nakit desteği gelirken, işten işçi çıkarmalar ise 3 aylığına yasaklanıyor. İşverenler ise çalışanları 3 ay süreyle ücretsiz izne çıkarabilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasına göre, ücretsiz izne ayrılan ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar ve 15 Mart'tan sonra iş sözleşmesi feshedilen işçilere ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar aylık 1177 lira destek sağlanacak. Ayrıca, bakım ihtiyacı olan yaşlıların bakım merkezindeki ücretini Aile Bakanlığı karşılayacak.

YASALAŞAN KANUN İLE VERİLEN BAZI DESTEKLER

Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin döner sermaye işletmesi birimlerinden, borç karşılama yüzdeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca tespit edilecek oranın altında kalanlara Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilecek.