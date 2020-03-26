Koronavirüs salgınını umursamayan tek Avrupa ülkesi: Belarus

Yeni tip koronavirüs salgınının en yoğun görüldüğü yerlerin başında gelen Avrupa'da hemen her gün çok ciddi önlemler alınmaya devam ediyor. Ancak bu kıtanın sınırları içerisinde yer alan yalnızca bir ülkede, normal hayat hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor.

Bu, birçok açıdan nevi şahsına münhasır bir ülke olan Belarus.

İki komşusundan Ukrayna, Covid-19 salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan ederken, diğer komşu Rusya'da da okullar tatil edildi, kalabalık etkinlikler iptal edildi ve tüm uçuşlar durduruldu.

Ancak Belarus hiçbir adım atmış değil. Sınırları açık, insanlar işe gitmeye devam ediyor ve tuvalet kağıdı gibi malzemelerle ilgili panik alımları da görülmüyor.

'Panik olmayın!'

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, koronavirüsün yayılmasını önlemek için ülke olarak herhangi bir önlem almalarına gerek olmadığını söyledi.

Lukaşenko, Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır!" dedi.

Belarus, şu ana kadar sinema ve tiyatroları kapatma ya da kalabalık etkinlikleri yasaklama gibi bir adım atmış değil.