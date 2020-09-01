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Koronavirüs sonrası bidon bidon satılıyor!

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.09.2020 11:44 | Son Güncelleme

Adana'da koronavirüs salgını nedeniyle şalgam suyu satışları arttı. 35 yıldır şalgam suyu üretip, satışını yapan Nesrin Hitay, "Acılı şalgamın boğazdaki bakterileri öldürücü etkisi oluyor. Bunu da zaten uzmanlar açıkladı. Acılı 'şalgam içelim, koronavirüs olmayalım' diyorum" dedi.

Koronavirüs sonrası bidon bidon satılıyor!

Merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi'ndeki iş yerinde Adanalıların vazgeçilmezi olan şalgam suyu satışı yapan Nesrin Hitay, koronavirüs vakasının ilk çıktığı mart ayından bu yana acılı şalgam satışlarının yüzde 25 oranında arttığını belirtti. Doğal yapım bir içecek olan şalgamın acılı olarak tüketiminde koronavirüse iyi geleceğini savunan Hitay, "Acılı şalgamın boğazdaki bakterileri öldürücü etkisi oluyor. Bunu da zaten uzmanlar açıkladı. Acılı 'şalgam içelim, koronavirüs olmayalım' diyorum" dedi.

BİDONLARLA SATILIYOR

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35 yıldan bu yana ailecek şalgam üretip satan Nesrin Hitay, şehir dışına litrelik kargo satışlarının da arttığını belirterek şöyle konuştu:

"Artık faydalarını da tüm Türkiye öğrendi. Lezzetiyle şalgamı severek içiyorlar. İnsanlar özellikle el yapımı şalgam istiyor. Hazır şalgamlara göre çok daha faydalı. Çünkü mayayla yapılan şalgam bana göre şalgamdır. İçinde katkı maddeleri olan şalgamı ben şalgamdan saymam. Mayayla yapılan şalgamın faydasını görürsünüz. Acılı şalgamın boğazdaki bakterileri öldürücü etkisi oluyor. Bunu da zaten uzmanlar açıkladı. Acılı şalgam içelim, koronavirüs olmayalım' diyorum"

'ÇOCUKLARIMA İÇİRİYORUM'

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Çocuklarıyla birlikte gelerek şalgam içen Ceylan Demirel ise şalgam suyunun pandemi sürecinde çok daha önemli olduğunu söyledi. Demirel, "Bağışıklığı artırdığını söylüyorlar o yüzden sık sık içiyoruz" dedi.

Her gün mutlaka şalgam suyu içtiğini ifade eden Muhittin Göncel, "Bugünlerde pandemi sürecindeyiz. Koronavirüs hastalığına şalgamın iyi geldiği söyleniyor. Çoğunlukla acılı tercih ediyorum. 5 litrelik, 3 litrelik alıyoruz. Şalgam birçok hastalığa karşı iyidir" diye konuştu.

'BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR'

Beslenme ve Diyet Uzmanı Eliza Sabancı, doğal yapım şalgam suyunun fermente edilmiş olması sayesinde bağışıklığı koruyan, antioksidan, vitamin, mineral içeren çok faydalı, sağlıklı bir içecek olduğunun altını çizdi. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde şalgamın da içinde bulunan probiyotiklerden faydalanıldığını dile getiren Sabancı, "Şalgam probiyotikler nedeniyle çok zengin bir içecek. Pandemi döneminde de vitamin ve mineraller çok önemli olduğu için şalgam tüketimini öneririm. Çünkü hem C vitamininden zengin, hem de doğal antioksidan kaynağıdır. Pandemi döneminde içilmesi gerekir" dedi.

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