Koronavirüs sonrası bidon bidon satılıyor!

Merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi'ndeki iş yerinde Adanalıların vazgeçilmezi olan şalgam suyu satışı yapan Nesrin Hitay, koronavirüs vakasının ilk çıktığı mart ayından bu yana acılı şalgam satışlarının yüzde 25 oranında arttığını belirtti. Doğal yapım bir içecek olan şalgamın acılı olarak tüketiminde koronavirüse iyi geleceğini savunan Hitay, "Acılı şalgamın boğazdaki bakterileri öldürücü etkisi oluyor. Bunu da zaten uzmanlar açıkladı. Acılı 'şalgam içelim, koronavirüs olmayalım' diyorum" dedi.

BİDONLARLA SATILIYOR

35 yıldan bu yana ailecek şalgam üretip satan Nesrin Hitay, şehir dışına litrelik kargo satışlarının da arttığını belirterek şöyle konuştu:

"Artık faydalarını da tüm Türkiye öğrendi. Lezzetiyle şalgamı severek içiyorlar. İnsanlar özellikle el yapımı şalgam istiyor. Hazır şalgamlara göre çok daha faydalı. Çünkü mayayla yapılan şalgam bana göre şalgamdır. İçinde katkı maddeleri olan şalgamı ben şalgamdan saymam. Mayayla yapılan şalgamın faydasını görürsünüz. Acılı şalgamın boğazdaki bakterileri öldürücü etkisi oluyor. Bunu da zaten uzmanlar açıkladı. Acılı şalgam içelim, koronavirüs olmayalım' diyorum"