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  4. Koronavirüs şüphesiyle sokağa çıktı, ambulansla hastaneye gitti

Koronavirüs şüphesiyle sokağa çıktı, ambulansla hastaneye gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 12:02 | Son Güncelleme

Adana’da bir vatandaş, nefes darlığı çekmeye başlayınca yeni tip koronavirüse yakalandığını düşünerek hastaneye gitmek için sokağa çıktı. Polisler tarafından durdurulan şahıs, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda Adana’da da 30 il ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi. Yeni tıp koronavirüsün etkilerini kırmak için alınan bu karar nedeniyle polisler de Adana genelinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi’nde sokağa çıkan vatandaşları denetleyen polis, bir vatandaşın sokakta olduğunu görüp yanına çağırdı. Şahıs, nefes darlığı çektiğini koronavirüsten şüphelendiği için hastaneye gitmek için yola çıktığını ancak kısıtlama nedeniyle hastaneye gidecek araç bulamadığını söyledi. Bunun üzerine polis, hemen sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri vatandaşı ambulansa alıp hemen hastaneye götürdü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana koronavirüs

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