Koronavirüs sürecinde Türkiye'ye gelen dönmek istemiyor!

Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ve uçak seferlerinin başlamasıyla Türkiye'ye gelen yabancı turistler, yaşanan süreçte ülkeden ayrılmak istemiyor.

Türkiye'den en fazla yerleşik yabancı turistin yaşadığı Antalya'nın Alanya ilçesi, pandemi sürecinde turistlerin adresi oldu. İlçede yerleşik yabancıların yoğun olarak tercih ettiği Mahmutlar Mahallesi'nde, geçen yıla göre bu yıl sayı daha da arttı.

'SALGIN SÜRECİNDE YERLEŞİK RUS SAYISI ARTTI'

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusların Antalya'yı çok sevdiğini, ikinci evleri gibi gördüğünü söyledi.

Gerek tatil için gerekse yerleşmek için Rusların ilk tercihlerinin Antalya olduğunu aktaran Balcı, kentte 100 binden fazla yerleşik yabancının bulunduğunu, bunun büyük bir bölümünü Rusların oluşturduğunu dile getirdi.

Balcı, salgın sürecinde kente olan ilginin daha da arttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Salgın sürecinde Antalya'daki yerleşik Rus sayısında da önemli ölçüde artış yaşandı. Antalya iklimi ve doğasıyla çok güzel bir kent. Havası da çok temiz. Bu süreçte güven verici tedbirler alındı. Uçak seferlerinin başlamasıyla Ruslar adeta akın etti. Çoğu arkadaşımız burada ev kiraladı, halen ülkelerine dönmedi. Çünkü burayı daha güvenli buluyorlar. Salgın sürecinin bitmesini bekliyorlar. Kendilerini burada daha rahat hissediyorlar."