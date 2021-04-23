Koronavirüs tablosu: Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısını açıkladı, en çok vaka Çanakkale'de görüldü

Sağlık Bakanlığı'nın 17 Nisan tarihli verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 62.606 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, Covid-19 kaynaklı can kaybı da 288 olarak kaydedildi.
17 Nisan Cumartesi günü açıklanan vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın şimdiye kadar açıkladığı en yüksek günlük sayı oldu.
Son verilerle Türkiye'de Covid-19 bağlantılı toplam can kaybı 35.608'e, vaka sayısı ise 4.212.645'ye çıktı.
Vakaların en yoğun olduğu il: Çanakkale
Sağlık Bakanlığı'nın illere göre haftalık vaka sayısı haritası da güncellendi. 10 Nisan-16 Nisan arasında 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü iller Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da haritayı Twitter hesabından paylaştı.
Çanakkale'de 100 bin kişide görülen vaka sayısı 962,98'e yükseldi. İstanbul'da da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 920,57 oldu.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1383812178700947462?s=20
Türkiye'de Sinovac aşısının yanı sıra Pfizer-BioNTech aşısı da uygulanmaya başlandı.
Bakan Koca ayrıca 4 Nisan Pazar günü yaptığı açıklamada ise, 65 yaş üstü kişilerin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranının yüzde 14,39'dan yüzde 11,3'e düştüğünü duyurdu. Bakan Koca, gençlerin aktif vakalar içindeki oranının ise artığını söyledi.
Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Nisan ayı başında vaka sayılarının artmasına Twitter hesabından tepki gösterdi:
"Alınmayan önlemlerle yaşam hakkı ihlal ediliyor. Aç kapa ile insanları yokluğa mahkum ettiniz. Sağlık emek meslek örgütleri olarak 17 Kasım'da önermiştik. O zamandan bugüne resmi verilerle dahi 20 binin üzerinde insanımızı yitirdik. İntiharlar, doluluk nedeniyle sağlık hizmetine erişemeden ölenler hariç!"
https://twitter.com/SKorurFincanci/status/1378396880858677249?s=20
Reuters haber ajansının yedi günlük ortalamaya göre yaptığı sıralamada Türkiye, dünyada günlük vaka sayısı en yüksek beşinci ülke konumunda.
Ülkede vakalar Mart ayın başında tedbirlerin hafifletilmesinden sonra artış göstermeye başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Pazartesi günü itibariyle koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirlere karar verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kararlara göre,
Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacak.
Erdoğan, "Nisan ve Mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız" dedi.
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