HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüs tablosu: Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısını açıkladı, en çok vaka Çanakkale'de görüldü

Koronavirüs tablosu: Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısını açıkladı, en çok vaka Çanakkale'de görüldü

23.04.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık verilere göre 10-16 Nisan arası en çok vaka Çanakkale'de görüldü. Şehirde 100 bin kişide görülen vaka sayısı 962,98'e yükseldi. İkinci sıradaki İstanbul'da da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 920,57 oldu.

Koronavirüs tablosu: Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısını açıkladı, en çok vaka Çanakkale'de görüldü

Sağlık Bakanlığı'nın 17 Nisan tarihli verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 62.606 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, Covid-19 kaynaklı can kaybı da 288 olarak kaydedildi.

17 Nisan Cumartesi günü açıklanan vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın şimdiye kadar açıkladığı en yüksek günlük sayı oldu.

Son verilerle Türkiye'de Covid-19 bağlantılı toplam can kaybı 35.608'e, vaka sayısı ise 4.212.645'ye çıktı.

Vakaların en yoğun olduğu il: Çanakkale

Sağlık Bakanlığı'nın illere göre haftalık vaka sayısı haritası da güncellendi. 10 Nisan-16 Nisan arasında 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü iller Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da haritayı Twitter hesabından paylaştı.

Çanakkale'de 100 bin kişide görülen vaka sayısı 962,98'e yükseldi. İstanbul'da da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 920,57 oldu.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1383812178700947462?s=20

Türkiye'de Sinovac aşısının yanı sıra Pfizer-BioNTech aşısı da uygulanmaya başlandı.

Bakan Koca ayrıca 4 Nisan Pazar günü yaptığı açıklamada ise, 65 yaş üstü kişilerin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranının yüzde 14,39'dan yüzde 11,3'e düştüğünü duyurdu. Bakan Koca, gençlerin aktif vakalar içindeki oranının ise artığını söyledi.

TTB Başkanı Fincancı: Alınmayan önlemlerle yaşam hakkı ihlal ediliyor

Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Nisan ayı başında vaka sayılarının artmasına Twitter hesabından tepki gösterdi:

"Alınmayan önlemlerle yaşam hakkı ihlal ediliyor. Aç kapa ile insanları yokluğa mahkum ettiniz. Sağlık emek meslek örgütleri olarak 17 Kasım'da önermiştik. O zamandan bugüne resmi verilerle dahi 20 binin üzerinde insanımızı yitirdik. İntiharlar, doluluk nedeniyle sağlık hizmetine erişemeden ölenler hariç!"

https://twitter.com/SKorurFincanci/status/1378396880858677249?s=20

Reuters haber ajansının yedi günlük ortalamaya göre yaptığı sıralamada Türkiye, dünyada günlük vaka sayısı en yüksek beşinci ülke konumunda.

Ülkede vakalar Mart ayın başında tedbirlerin hafifletilmesinden sonra artış göstermeye başladı.

Tedbirler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Pazartesi günü itibariyle koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirlere karar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kararlara göre,

  • Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam ediyor
  • Kırmızı kategorideki (çok yüksek riskli) illerde sadece Pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürüyor
  • Turuncu kategorideki (yüksek riskli) illerde Cumartesi 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor
  • Ramazan ayı boyunca tüm Türkiye'de hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Lokanta ve kafeler

Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacak.

Erdoğan, "Nisan ve Mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Sputnik V Türkiye'ye ne zaman gelecek?Sputnik V Türkiye'ye ne zaman gelecek?
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?

Kripto para vurgunu! "40-45 kişi başvurdu"

Kripto para vurgunu! "40-45 kişi başvurdu"

İmamoğlu'ndan İl Milli Eğitim Müdürü'ne çok sert tepki

İmamoğlu'ndan İl Milli Eğitim Müdürü'ne çok sert tepki

İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz

İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz

Bunu yapana Elon Musk 100 milyon dolar verecek

Bunu yapana Elon Musk 100 milyon dolar verecek

Hindistan'dan dünyayı sarsan kareler!

Hindistan'dan dünyayı sarsan kareler!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Otomobilde kanlı infaz!

Otomobilde kanlı infaz!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.