Koronavirüs tablosu: Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısını açıkladı, en çok vaka Çanakkale'de görüldü

Sağlık Bakanlığı'nın 17 Nisan tarihli verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 62.606 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, Covid-19 kaynaklı can kaybı da 288 olarak kaydedildi.

17 Nisan Cumartesi günü açıklanan vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın şimdiye kadar açıkladığı en yüksek günlük sayı oldu.

Son verilerle Türkiye'de Covid-19 bağlantılı toplam can kaybı 35.608'e, vaka sayısı ise 4.212.645'ye çıktı.

Vakaların en yoğun olduğu il: Çanakkale

Sağlık Bakanlığı'nın illere göre haftalık vaka sayısı haritası da güncellendi. 10 Nisan-16 Nisan arasında 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü iller Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da haritayı Twitter hesabından paylaştı.

Çanakkale'de 100 bin kişide görülen vaka sayısı 962,98'e yükseldi. İstanbul'da da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 920,57 oldu.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1383812178700947462?s=20

Türkiye'de Sinovac aşısının yanı sıra Pfizer-BioNTech aşısı da uygulanmaya başlandı.