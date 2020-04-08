Koronavirüs tedavisi için yoğun bakıma alınmıştı! Yazdığı not herkesi duygulandırdı

Birçok ünlü ismin orkestrasında şeflik yapmış, kendi müzik grubu ile albümler de çıkarmış olan 41 yaşındaki müzisyen, yüksek ateş ve öksürük semptomlarıyla 12 gün önce İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurdu.

'EŞİM MERAKTAN ÖLMÜŞTÜR'

Koronavirüs tedavisine alınan müzisyen, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı. Zamanla iyileşen müzisyen, yoğun bakımdan çıkarılacağı zaman henüz konuşmakta güçlük çektiği için eşi için bir not yazdı. Notta, “Eşim meraktan ölmüştür, yarın ya da öbür gün servise çıkacağımı arayıp söylerseniz ömür boyu duacınız olurum" diyen müzisyen dün gece de sosyal medya hesabından da yoğun bakımdan çıktığını duyuran bir yazı paylaştı.

Herkesi çok sevdiğini söyleyen müzisyen paylaşımında, “Arayan, soran, dua buyuran herkesten Allah razı olsun. Rabbim tekrar hayata dönmeme izin verdi. Yoğun bakımdan çıktım. Şimdi servis katında bakıma alındım. İnşallah dualarınızla burayı da atlatacağız. Herkesi çok seviyorum. Rabbim beraatini alanlardan eylesin” yazdı.