HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Koronavirüs tedavisi: "Kış" isimli 4 yaşındaki lama çare olabilir mi?

Koronavirüs tedavisi: "Kış" isimli 4 yaşındaki lama çare olabilir mi?

01.06.2020 13:36 | Son Güncelleme

Belçika'da yaşayan 4 yaşındaki lamaya daha önce yapılan koronavirüs aşılarının ürettiği antikorların, yeni tip koronavirüsü de yenebileceği ortaya çıktı.

Koronavirüs tedavisi: "Kış" isimli 4 yaşındaki lama çare olabilir mi?

Belçika'da yaşayan 4 yaşındaki lamaya daha önce yapılan koronavirüs aşılarının ürettiği antikorların, yeni tip koronavirüsü de yenebileceği ortaya çıktı.

ABD'deki Teksas Üniversitesi ve Belçika'daki Ghent Üniversitesi'nden bilim insanlarının ortak çalışmaları sonucu MERS ve SARS virüslerine karşı üretilen bir aşı, 2016 yılında, Belçika'daki üniversitenin Vlaams Bioteknoloji Enstitüsü'ne ait bir çiftlikte yaşayan Kış'a enjekte edilmişti.

Lamanın ürettiği antikorlar, iki virüsü de yenebilecek kadar güçlüydü. Bilim insanları, Covid-19'un pandemiye dönüşmesinin ardından laboratuvar ortamında bu antikorları bu kez yeni tip koronavirüse karşı denedi. Sonuçlar umut vericiydi.

Austin'deki Teksas Üniversitesi'nden çalışmaya katılan doktora öğrencisi Daniel Wrapp, Ghent Üniversitesi'ndeki çalışma ortaklarıyla birlikte yeni bulguları açıklayan bir makale yayımladı.

Cell isimli bilim dergisinde yayımlanan makaleye göre 4 yıl önce SARS ve MERS'e karşı sonuç alınan çalışmanın bugün Covid-19 tedavisine büyük olasılıkla katkı sağlayacak.

Wrapp, "Bu antikorların Covid-19'la mücadelede bir tedavi yöntemi olması ihtimali bizi çok heyecanlandırıyor" diyor.

Kış gibi birçok lama, bu antikorların test edilmesi için en uygun canlılar. Çünkü bu lamalar, insanların ürettiği antikorların yaklaşık yarısı kadar büyüklükte "nanokorlar" üretebiliyor. Lamaların yanı sıra develer, alpakalar ve köpek balıkları da bu nanokorlardan üretebiliyor. Nanokorlar, üzerinde çalışılan en küçük antikor parçaları olarak tanımlanabilir.

Wrapp, nanokorların neden daha fazla umut vaat ettiğini şu sözlerle açıklıyor:

"Nanokorların çok daha küçük bir yapı olması, tedavi için daha büyük bir potansiyel sağlıyor. Çünkü daha büyük ölçekli antikorların giremediği çatlaklardan nanokorlar girebiliyor."

Birçok lama bu nanokorları üretebilir ancak Kış isimli 4 yaşındaki dişi lamanın ürettikleri üzerinde, laboratuvar ortamında çok daha kolay çalışılabiliyor:

"Test aşaması ilk olarak hamsterlarla başladı. Eğer bu nanokorların Covid-19'a karşı hamsterları koruduğu ortaya çıkarsa, insan dışındaki primatlarda test edeceğiz. Bu da başarılı olursa insanlar üzerinde testlere başlayacağız."

Ancak tüm bu testler, her şey yolunda giderse onaylanması ve üretime geçilmesi bir yılı alabilir:

"Laboratuvar ortamında insan hücrelerinde işe yaradığını şu an biliyoruz. Ancak elbette ki laboratuvar ortamında insan hücresinde yapılan deneylerle doğrudan insan vücudunda yapılan deneyler arasında büyük fark var.

"Eğer hamster ve insan dışındaki primatlarda olumlu sonuçlar görmeye devam edersek, o zaman insanlar üzerinde yapacağımız deneyler için daha da iyimser olacağız."

Eğer tüm bu testler olumlu sonuç verirse, Kış'ın onuruna üniversitenin çiftliğine bir heykel dikmeyi planlıyorlar:

"Bu heykel Kış'ı bir elma kadar sevindirmez ama yine de onu bir şekilde kutlamalıyız."

Koronavirüs

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aşkın ilk fotoğrafı! Aşkın ilk fotoğrafı!
Yardım bahanesiyle eve girdiler, hayatının şokunu yaşattılarYardım bahanesiyle eve girdiler, hayatının şokunu yaşattılar
Koronavirüs yaz aylarında geçecek mi? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı yanıtladıKoronavirüs yaz aylarında geçecek mi? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı yanıtladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Acun çok kızdı! O ismi diskalifiye etti

Acun çok kızdı! O ismi diskalifiye etti

'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar

'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar

Skandal! Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı astılar

Skandal! Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı astılar

'Trump, protestolar sırasında sığınağa götürüldü' iddiası

'Trump, protestolar sırasında sığınağa götürüldü' iddiası

Çin'de günlük vaka sayısında son üç haftanın en yükseği

Çin'de günlük vaka sayısında son üç haftanın en yükseği

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Turizm merkezinde yine aynı görüntü!

Turizm merkezinde yine aynı görüntü!

Geliyorlar! Bir kent onları izliyor

Geliyorlar! Bir kent onları izliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muradiye Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Doğa harikası ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

Kapadokya ziyarete açıldı!

Dört gözle bekleniyordu! Ziyarete açıldı

Kars’ta balıkların ölüm göçü başladı

Ölüm göçü! Binlercesi harekete geçti

Kebapçıda normalleşmeye davul zurnalı açılış

Kebapçıda normalleşmeye davul zurnalı açılış

Yardım bahanesiyle eve girdiler, tüm birikimini çaldılar

Yardım bahanesiyle eve girdiler, hayatının şokunu yaşattılar

Bir zamanlar atların serinlemesi için kullanıyorlardı! Altınpınar Gölü turizmin ilgi odağı olacak

O göl turistlerin göz bebeği olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.