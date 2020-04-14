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Koronavirüs tedavisi ücretsiz oldu! Sosyal güvenceye bakılmayacak (Resmi Gazete'de yayımlandı)

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.04.2020 07:51 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavisi sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmadan ücretsiz bir şekilde sağlanacak.

Koronavirüs tedavisi ücretsiz oldu! Sosyal güvenceye bakılmayacak (Resmi Gazete'de yayımlandı)

Sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın herkesin COVID-19 (koronaavirüs) tedavisi ücretsiz karşılanacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Covid-19'la mücadele kapsamında pandemi testleri, korunma ekipmanları ve tedavisinde kullanılan ilaçlar, kamuoyunda "Tasarruf kararnamesi" olarak bilinen ve 4376 sayılı kanun hükümlerinden muaf tutulacakların tespitine dair ilgili Bakanlar Kurulu kararından muaf tutuldu.

KORUYUCU EKİPMAN DAHİL

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve ilgili Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı eki karara göre, salgın kapsamında, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm kişiler, Sağlık Bakanlığı'nca temin edilerek dağıtımı yapılan test, koruyucu ekipman ve ilaçlardan yararlanmada söz konusu kararname hükümlerinden muaf tutuldu.

Muafiyet kapsamında; hastalıktan korunmaya yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü kişisel koruyucu ekipman, hastalık teşhisinde kullanılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin ekipman, hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlar yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Resmi Gazete tedavi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ücretlimiydi yoksa bu karar yenimi alınır elbette ücretsiz olacak iban numarası vermeyi biliyorsunuz.
Allah devletimize zeval vermesin
bunun hanerinin yapılması konuşulması bile yanlış yok birde tedavi masrafı çıkarın
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