Koronavirüs tedbirleri sonrası en kalabalık meydanlar boş kaldı

Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı tek kent İstanbul değil. Dışarı çıkmak durumunda kalanlar ülkenin dört bir yanında aynı manzarayla karşılaşıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle insanlara açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten, vatandaşların yakın mesafede bir arada bulunduğu yerler koronavirüsünün bulaşma riskinin artacağı değerlendirmesi üzerine, kafeler ve lokantalar faaliyetlerini dün saat 00.00 itibariyle geçici süre durdurdu. MEYDANLAR BOŞ KALDI! İstanbul'un simge meydanı olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik de günün dikkat çeken gelişmeleri arasındaydı. İstanbul'un bir diğer insan yoğunluğu görülen noktaları olan Beşiktaş Sahili ve Kadıköy Sahili de boş kaldı. Sakinliğin gözlendiği meydan ve sahiller havadan görüntülendi. İşte detaylar...

Genelge sonrası işletmeler açılmadı

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca çok sayıda işletme açılmadı.

İçişleri Bakanlığının, vatandaşların çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle bazı işletmelerin faaliyetlerini geçici süreyle durdurmasının ardından, kentteki birçok işletme kepenklerini kapattı.

Şehirde her zaman yoğunluğun yaşandığı İstiklal ve Bağdat caddeleri, Beşiktaş ve Taksim meydanları ile parkların da diğer günlere göre tenha olduğu, bazı vatandaşların dışarıda maske ile dolaştığı görüldü.

İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvayın vatmanının da yeni tip koronavirüs önlemi olarak maske ve eldiven takması dikkati çekti.

İstiklal Caddesi'deki işletme sahiplerinden Serkan Mehmetoğlu, dükkanının alınan karar doğrultusunda kapalı olduğunu belirterek, turistlerin de gelmemesiyle ekonomik olarak zarar ettiklerini söyledi.

İşletmesinin kirasının 50 bin lira olduğunu ve 10-15 personel çalıştırdığını ifade eden Mehmetoğlu, çalışanların bile günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çektiklerini anlattı.

Bu arada, Üsküdar Sahili'ndeki bazı işletmeler bina girişlerine "Yasa gereği kapalıyız." yazısı asarken, Moda'daki çay bahçelerinin de sakin olduğu gözlendi.

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında birçok iş yerinin kapanmasının ardından, İzmir'de sokaklar boşaldı. İzmir’de vatandaşların en yoğun olduğu yerlerden Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi oldukça tenhalaşırken, birçok iş yeri de faaliyetlerini durdurdu.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan, sosyal hayatın kısıtlanması kararlarının ardından, İzmir'de sokaklar boşaldı. Vatandaşların, boş vakitlerini değerlendirmek için genellikle tercih ettiği ve 7 gün 24 saat boyunca yoğunluğun hiç azalmadığı Kıbrıs Şehitleri Caddesi tenha görünümüyle dikkat çekti. Semtteki birçok işyeri de faaliyetini durdurdu. Bazı kafeteryalar, bahçelerdeki masa ve sandalyelerini toplarken, bazılarının ise malzemelerini toplamadığı ve işyerine bekçilerin refakat ettiği görüldü.

'SÖZ KONUSU SAĞLIK' Vatandaşlardan Nihat Nebil Altıner, alınan önlemleri yerinde bulduğunu belirterek, "Aslında herkes sağlığına ve hijyenine dikkat etse, böyle kararların alınması bile gereksizleşir. Ancak, demek ki bizim insanımız bazı kurallara uymuyor ki böyle bir karar alma gereği duyulmuş. Tabii bu kısıtlamalar daha ilerlerse bazı problemler ortaya çıkabilir. Söz konusu sağlık, yapacak bir şey yok" dedi.

Cadde üzerindeki bir giyim mağazasının müdürü Gönül Özer de, işlerinin durma noktasına geldiğini, ancak alınan kararın da yerinde olduğunu söyledi. Özer, "Keşke bu karar daha önceden alınsaydı. Çünkü şimdiye kadar yurt dışından birçok vatandaş girdi. Esnafın halini düşünüyorum. Kiralar nasıl ödenecek, döngüler nasıl sağlanacak. Etrafta kimse kalmadı, zararlar çok büyük. Umarım bunlar telafi edilir" dedi.

UZUNGÖL'DE KORONAVİRÜS SESSİZLİĞİ Yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen turizm merkezleri arasında yer alan Trabzon’un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl, dünyada birçok ülkede salgınlara ve ölümlere sebep olan Koronavirüs’ün Türkiye’de de görülmeye başlamasının ardından sessizliğe büründü.

Karadeniz bölgesinde bir süredir etkili olan bahar havası yerine kar yağışına bırakırken, Trabzon’un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl beyaza büründü. Beyazla kaplanan Uzungöl’ün Koronavirüs nedeniyle en sakin günlerini yaşadığını belirten turizmci Mehmet Keleş, “Umuyoruz ki bu panik ve korku en kısa zamanda sonlanıp Uzungöl gerçek kimliğine ve hareketliliğine kavuşur” dedi.

CENAZEDE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ İstanbul Yeşil Camii Kuran Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreninde koronavirüs önlemine dikkat çekildi. Cenazeye katılan kişilerin yakın mesafede durmamaları ve tokalaşmamaları gerektiği konusunda anonslar yapıldı. Cenazede bazı vatandaşların maske takarak önlem aldığı görüldü.