HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs tedbirlerine uymayan gece kulübüne operasyon: 20 gözaltı

Koronavirüs tedbirlerine uymayan gece kulübüne operasyon: 20 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 02:13 | Son Güncelleme

Bursa’da 100 polisin katılımıyla Altıparmak Caddesi'nde bulunan gece kulübüne operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda çok sayıda çalışan, müşteri ve yaralama suçundan aranan toplam 20 kişi gözaltına alındı.

Osmangazi SÖS Büro Amirliği, Çarşı Polis Merkezi ve Ahlak Büro Amirliğince İl genelinde koronavirüs sebebiyle iş yerlerine yönelik soruşturma yürüten ekipler 00.00'da harekete geçerek belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyona 100’e yakın polis katıldı.

Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesin'de bulunan Çiçek Pasajı gece kulübüne baskın yapan ekipler kapıları kırarak içeriye girdi.

Gece yarısı polisleri karşısında gören çalışanlar ve müşteriler ne olduğunu anlamadan gözaltına alındı.

Gece yarısı başlayan operasyonun sürdüğü ve gözaltıların devam ettiği öğrenilirken, açık iş yerleri mühürlendi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı
5 günlük raporla taburcu edildi, yolda koronavirüs şüphesiyle yakalandı5 günlük raporla taburcu edildi, yolda koronavirüs şüphesiyle yakalandı
Hapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdüHapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdü
1/
Anahtar Kelimeler:
Bursa koronavirüs koronavirüs önlemleri eğlence mekanları gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Zafer Mutlu koronavirüsü yendi! 12 günün ardından taburcu edildi

Zafer Mutlu koronavirüsü yendi! 12 günün ardından taburcu edildi

Kahreden haber! 2 askerimiz şehit, 2 askerimiz yaralı

Kahreden haber! 2 askerimiz şehit, 2 askerimiz yaralı

Fatih Terim'den ilk açıklama!

Fatih Terim'den ilk açıklama!

3 kamu bankasından kredi desteği

3 kamu bankasından kredi desteği

Türkiye'deki koronavirüs vakalarında son durum

Türkiye'deki koronavirüs vakalarında son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ulusa Sesleniş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ulusa Sesleniş

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan büyükannelerini doğum gününde yalnız bırakmadılar

Karantinada olan büyükannelerini doğum gününde yalnız bırakmadılar

İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirenin testi pozitif çıktı

İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirenin testi pozitif çıktı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden uzaklaştırdı!

İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden uzaklaştırdı!

Diğer Haberler
Reçete yazılarak 5 gün rapor verilen hasta, yolda koronavirüs şüphelisi diye yakalandı

5 günlük raporla taburcu edildi, yolda koronavirüs şüphesiyle yakalandı

'Koronavirüs haberleri psikolojimi bozdu' dedi, intihar girişiminde bulundu

'Koronavirüs' korkusundan intihara kalkıştı

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İşte dünya genelindeki koronavirüs vaka durumu

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı, hastaneden kaçtı! Polis alarma geçti

Polisi alarma geçirdi! Hastaneden kaçtı...

Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması: Can kaybı 59'a, vaka sayısı 2 bin 433'e yükseldi

Bakan Koca: Can kaybı 59'a, vaka sayısı 2 bin 433'e yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.