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'Koronavirüs tespit edilen şahıs Kapalıçarşı esnafı' iddialarına yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 16:08 | Son Güncelleme

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Türkiye'de görülen koronavirüsün Kapalıçarşı'da bir esnafta çıktığına dair iddialara ilişkin, "İddialar gerçeği yansıtmıyor. Şu ana kadar söz konusu virüsle Kapalıçarşı'da karşılaşılmadı. Panik yapacak hiçbir durum yok." dedi.

'Koronavirüs tespit edilen şahıs Kapalıçarşı esnafı' iddialarına yanıt!

Kurtulmuş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de yeni tip koronavirüs tespitinin ilk kez yapıldığına dair açıklaması sonrası sosyal medyada dolaşan iddialarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Söz konusu vakanın Kapalıçarşı'da bir kuyumcuda görüldüğüne ve kuyumcunun da isminin verildiğine dair iddiaları anımsatan Kurtulmuş, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada koronavirüsün görüldüğü iddia edilen kuyum dükkanının sahibi ve oğlu başka şikayetlerle gittikleri hastanede test yaptırmış ve koronavirüsle ilgili sonuçları negatif çıkmıştır. Daha sonra çalışanları da aynı testi yaptırmış ve o da negatif çıkmıştır. Bu konuyla ilgili raporlar elimizdedir ve basın mensuplarıyla paylaşıyoruz. Bu kuyumcu 6 Mart'tan beri kapalı. Bu kişiler çarşı içinde başka dükkanları da olduğu için zaten zaman zaman dükkanlarını kapatıyor ve tatile gidiyor. Zaman zaman zaten kapattıkları biliniyor dükkanlarını."

Kurtulmuş, söz konusu iddialarla ilgili dernek olarak hukukçularla görüştüklerini ifade ederek, ayrıca ailenin de sosyal medyada isimle paylaşım yapanlarla ilgili hukuki girişimlerde bulunacağını vurguladı.

"PANİK YAPACAK DURUM YOK"

Kurtulmuş, Kapalıçarşı'yı günlük ortalama 150 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, "Belirttiğimiz gibi iddialar gerçeği yansıtmıyor. Şu ana kadar söz konusu virüsle Kapalıçarşı'da karşılaşılmadı. Panik yapacak hiçbir durum yok. Ancak Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi bundan sora görülmeyeceği manasına gelmiyor." diye konuştu.

Kendilerinin il sağlık müdürlüğü ile irtibat halinde olduklarını dile getiren Kurtulmuş, tüm ekran ve reklam panolarında yayınladıkları yazı ve videolarla tüm çarşı esnafını, ziyaretçilerini ve çalışanlarını bilgilendirdiklerini söyledi.

Kurtulmuş, ayrıca bugün akşamdan itibaren tüm çarşının dezenfekte edilmesi için çalışma gerçekleştireceklerini, gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını anlattı.

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koronavirüs Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş koronavirüs türkiye

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