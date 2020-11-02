Koronavirüs testi yapay zeka üzerinden yapılabilecek

Kış ayları ile beraber artacak solunum yolu enfeksiyonlarının Kovid-19 ile karıştırılması çok sayıda insanın hastanelere akın etmesine neden olacak. Bu da, aslında koronavirüs olmayan kişilerin bile hastanelerdeki yoğun virüs yükü ile karşılaşarak hasta olması riskini doğuruyor.

Bilim insanları, öksürükleri nedeniyle endişelenerek hastaneye koşacak insanların bir ön test yapabilmesi için telefonlara yüklenecek kolay bir testin hayat kurtarabileceğini düşünüyor.

YAPAY ZEKA ÖKSÜRÜĞÜN SESİNDEN KORONAVİRÜSÜ ANLAYACAK

Buna göre yapay zeka, Kovid-19 belirtilerinden olan öksürükleri tanıyacak şekilde eğitildikten sonra, telefon uygulaması üzerinden insanların öksürüklerini dinleyecek. Yapay zeka da öksürün ses analizini yaparak kişinin koronavirüs belirtisi gösterip göstermediğini tespit edecek. Kovid-19 ile bağlantılı olmayan farklı bir öksürüğe sahip kişilere öksürüğün Kovid-19 belirtisi olmayabileceği hatırlatılacak. Diğer semptomların var olup olmadığı sorgulanacak.

Ayrıca, bu tür bir uygulamanın yaygın olarak kullanılması durumunda, öksürüğünün koronavirüs belirtisi olabileceğini fark edecek kişilerin acilen tedavi almaya başlaması da mümkün olacak. Bu da hastalığın çok daha çabuk iyileşmesi ve daha az insana bulaşması anlamına gelecek.

Diğer deyişle yapay zeka olası hasta kişileri belirleyip virüs yaymalarını önleyerek pandemiyi daha çabuk da bitirebilir. Ancak bunun için devletlerin uygulamayı zorunlu yapması ve uygulamanın sürekli ses dinliyor olması da gerekebilir, ki bu da pek çok insanı rahatsız edebilir.

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