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Apple iPhone 13 ile Lightning girişini kaldırabilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.11.2020 09:29 | Son Güncelleme

Apple, iPhone 12 kutusundan şarj adaptörünü ve EarPods kablosuz kulaklığı kaldırarak ilginç bir adım atmıştı. Bazı iddialara göre ise Apple iPhone 13'te daha da ilginç bir adım atacak ve Lightning girişine yer vermeyecek. Böylece kablosuz iPhone modeli ile bizleri tanıştıracak.

Apple iPhone 13 ile Lightning girişini kaldırabilir

iPhone 12'nin en çok konuşulan yanı özellikleri veya tasarımı değil, kutusuydu. Zira, Apple iPhone 12 ile birlikte kutusunu da küçülttü ve 5W şarj adaptörü ile EarPods kablosuz kulaklığını kutusundan kaldırdı. Bunun yanında Apple kullanıcılar için 20W şarj adaptörü ve mıknatıslı kablosuz şarj cihazı MagSafe'i sundu. Kablosuz kulaklık AirPods ve AirPods Pro ise bir süredir piyasada bulunuyor. Apple'ın attığı bu ''kablosuz'' adımlar, iddialara bakılırsa kablosuz bir iPhone'un habercisi.

APPLE LİGHTNİNG GİRİŞİNİ KALDIRABİLİR

Apple, ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Lightning girişini de iPhone modellerinden kaldırmak istiyor. Kablosuz şarj cihazı MagSafe'in tanıtılması ve AirPods kablosuz kulaklıkların bir süredir piyasada olması, buna ek olarak kablosuz dosya aktarım seçeneklerinin artmasıyla Apple'ın böyle bir adım atacağı düşünülüyor. iOS kullanıcılarının Lightning girişini kullanma sıklığının gittikçe azalması da bu durumun gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Kuo'ya göre böyle bir iPhone ile karşılaşmak için ise iki veya üç jenerasyon sonrasını beklemeyeceğiz.

iPhone 13

İPHONE 13 İLK KABLOSUZ İPHONE OLABİLİR

Ming-Chi Kuo, kablosuz iPhone için 2021 yılını işaret ediyor. Kuo, Apple'ın 2021 yılında şarj girişine sahip olmayan bir iPhone üreteceğini iddia ediyor. Bu da iPhone 13'ün tamamen kablosuz olacağı söylentilerinin ortaya çıkmasına yol açıyor. Yani yaklaşık olarak 1 yıl sonra, şarj girişinden de kurtulmuş bir iPhone 13 ile karşılaşma ihtimalimiz iddialara göre epey bir yüksek. Tabi Apple'ın dışında Android tarafında da kablosuz bir telefon çıkartmak için çalışmalar yürüten firmalar olduğunu belirtmek gerek.

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