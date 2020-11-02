Apple iPhone 13 ile Lightning girişini kaldırabilir

iPhone 12'nin en çok konuşulan yanı özellikleri veya tasarımı değil, kutusuydu. Zira, Apple iPhone 12 ile birlikte kutusunu da küçülttü ve 5W şarj adaptörü ile EarPods kablosuz kulaklığını kutusundan kaldırdı. Bunun yanında Apple kullanıcılar için 20W şarj adaptörü ve mıknatıslı kablosuz şarj cihazı MagSafe'i sundu. Kablosuz kulaklık AirPods ve AirPods Pro ise bir süredir piyasada bulunuyor. Apple'ın attığı bu ''kablosuz'' adımlar, iddialara bakılırsa kablosuz bir iPhone'un habercisi.

APPLE LİGHTNİNG GİRİŞİNİ KALDIRABİLİR

Apple, ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Lightning girişini de iPhone modellerinden kaldırmak istiyor. Kablosuz şarj cihazı MagSafe'in tanıtılması ve AirPods kablosuz kulaklıkların bir süredir piyasada olması, buna ek olarak kablosuz dosya aktarım seçeneklerinin artmasıyla Apple'ın böyle bir adım atacağı düşünülüyor. iOS kullanıcılarının Lightning girişini kullanma sıklığının gittikçe azalması da bu durumun gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Kuo'ya göre böyle bir iPhone ile karşılaşmak için ise iki veya üç jenerasyon sonrasını beklemeyeceğiz.