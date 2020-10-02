Koronavirüs testi yapılırken kafatası delindi! Koronavirüs testi nasıl yapılıyor? Korona testi sürüntü nasıl alınır?

Amerika Birleşik Devletleri’nde 40’lı yaşlarındaki bir kadına Covid-19 sürüntü testi yapılırken kafatası duvarı delindi. Ayrıntıların JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery dergisinde yayımlandığı olay sonrasında koronavirüs sürüntü testi araştırılmaya başlandı. Peki, koronavirüs testi nasıl yapılır? Korona testi sürüntü nasıl alınır? İşte detaylar...

KORONAVİRÜS TESTİ SIRASINDA KAFATASI DELİNDİ

Lowa’da yaşayan kadın, koronavirüs sürüntü testi yaptırırken kafatasını koruyan duvar yırtıldı ve beyin omurilik sıvısı burundan akmaya başladı. Yaşayan bu olayın üzerine kadın; kusma, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetlerine ek olarak boyunda sertleşme, metalik tat ve ışığa hassasiyet şikayetleriyle beraber doktora başvurdu. Lowa Üniversitesi’nde görevli olan doktor Jarrett Walsh ve ekibi tarafından vaka incelendikten sonra yapılan testlerin neticesinde kadının kafatasının altında bir delik açıldığı görüldü.

Walsh tarafından sürüntü testinde kullanılmış olan çubuğun duvarda delik açmasının, kadının intrakraniyal hipertansiyon sebebiyle daha önce gördüğü tedavi sonucu olduğuna inandıkları belirtildi. Yapılan tedavinin “beyin dokusunun kafatasındaki açıklıktan kese şeklinde fıtıklaşması” anlamına gelen ensefalosele yol açtığına ve kadın hastanın temmuz ayında ameliyat olduğuna işaret edildi. Uzmanlar ise aşırı sinüse sahip olanların veya kafa kaidesi ameliyatı olanların, Covid-19 tespiti amacıyla yapılan koronavirüs testi için yalnızca oral sürüntü alınmasının talep edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.