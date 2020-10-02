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Koronavirüs testi yapılırken kafatası delindi! Koronavirüs testi nasıl yapılıyor? Korona testi sürüntü nasıl alınır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.10.2020 18:32 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri’nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir kadının Covid-19 sürüntü testi sırasında kafatası duvarı delindi. Peki, koronavirüs testi nasıl yapılıyor? İşte koronavirüs sürüntü testi ile ilgili detaylar…

Koronavirüs testi yapılırken kafatası delindi! Koronavirüs testi nasıl yapılıyor? Korona testi sürüntü nasıl alınır?

Amerika Birleşik Devletleri’nde 40’lı yaşlarındaki bir kadına Covid-19 sürüntü testi yapılırken kafatası duvarı delindi. Ayrıntıların JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery dergisinde yayımlandığı olay sonrasında koronavirüs sürüntü testi araştırılmaya başlandı. Peki, koronavirüs testi nasıl yapılır? Korona testi sürüntü nasıl alınır? İşte detaylar...

KORONAVİRÜS TESTİ SIRASINDA KAFATASI DELİNDİ

Lowa’da yaşayan kadın, koronavirüs sürüntü testi yaptırırken kafatasını koruyan duvar yırtıldı ve beyin omurilik sıvısı burundan akmaya başladı. Yaşayan bu olayın üzerine kadın; kusma, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetlerine ek olarak boyunda sertleşme, metalik tat ve ışığa hassasiyet şikayetleriyle beraber doktora başvurdu. Lowa Üniversitesi’nde görevli olan doktor Jarrett Walsh ve ekibi tarafından vaka incelendikten sonra yapılan testlerin neticesinde kadının kafatasının altında bir delik açıldığı görüldü.

Walsh tarafından sürüntü testinde kullanılmış olan çubuğun duvarda delik açmasının, kadının intrakraniyal hipertansiyon sebebiyle daha önce gördüğü tedavi sonucu olduğuna inandıkları belirtildi. Yapılan tedavinin “beyin dokusunun kafatasındaki açıklıktan kese şeklinde fıtıklaşması” anlamına gelen ensefalosele yol açtığına ve kadın hastanın temmuz ayında ameliyat olduğuna işaret edildi. Uzmanlar ise aşırı sinüse sahip olanların veya kafa kaidesi ameliyatı olanların, Covid-19 tespiti amacıyla yapılan koronavirüs testi için yalnızca oral sürüntü alınmasının talep edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

KORONAVİRÜS TESTİ NASIL YAPILIYOR?

Yaşanan bu gelişme ve koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle vatandaşlar arasında corona sürüntü testi nasıl yapılır sorusuna da cevap aranıyor. PCR testi, boğaz ve burundan ucu pamuklu olan ince bir çubuk aracılığıyla sürüntü örneği alınarak yapılıyor. Koronavirüs için kullanıldığında hastalığın ilk dönemlerinde burun veya boğazdan örnek alınması uygun oluyor. Doğru şekilde ve doğru zamanda alınmış olan örnekler özel bir kabın içine konuluyor ve laboratuvardaki test kartuşuna aktarılıyor.

Ardından örneğin test ve sonuç aşaması gerçekleştiriliyor. Tanı ve güvenilirlik nedeniyle Covid-19 testi olarak PCR testleri öne çıkıyor.
PCR testi Covid-19 belirtisi bulunan kişilerin yanı sıra belirtisi olmayan kişilere de uygulanabiliyor. Örnek ise hastanın durumuna göre alt veya üst solunum yolundan alınabiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın onaylamış olduğu sağlık kuruluşlarında örnek alınıyor ve yine onaylı olan laboratuvarlarda sonuç çıkarılıyor.

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