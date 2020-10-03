Koronavirüs: Trump'ın salgınla ilgili açıklamaları ne kadar doğruydu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs salgınına yönelik attığı adımlar ve yaptığı açıklamalar, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde de önemli bir konu olarak öne çıktı.

Salgının ilk aşamalarında Trump'ın koronavirüsü önemsemeyen yaklaşımı ve ABD'nin 200 bini aşkın can kaybı ile COvid-19 kaynaklı ölümlerde başı çekmesi büyük eleştiri aldı.

Trump'ın ve eşi Melania'nın da koronavirüs testinin pozitif çıkması ve Trump'ın Covid-19 teşhisi ardından hastaneye kaldırılmasıyla bu sorunlar seçim kampanyasında daha da önem kazanacak görünüyor.

Trump: "En düşük ölüm oranı bizde"

Başkan Trump diğer ülkelerdeki Covid-19 kaynaklı ölüm oranını ABD ile kıyaslayarak ülkesinde bu oranın çok daha düşük olduğunu iddia etmişti.

Koronavirüsle ilgili veriler konusunda farklı yaklaşımlar olduğu için ülkeler çapında kıyaslamalar yapmak pek kolay değil.

Vaka sayısı ve can kaybı bakımından ABD başı çekiyor.

Ancak nüfusa oranla can kaybına bakıldığında ABD ilk 10'da yer alsa da liste başı değil.

Trump ayrıca son dönemde Avrupa'da artan yeni vaka sayılarına dikkat çekerek "Onların rakamları bizdekinden çok daha kötü seviyede" dedi.